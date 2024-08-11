Скончалась звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова

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Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет. Об этом проинформировал Севастопольский театр имени Луначарского на своей странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что Шестакова ушла из жизни внезапно. Причины ее смерти не называются.
С 1979 года Людмила Шестакова служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. Актриса снималась в сериале «Сваты», «Давай найдем друг друга», «Жених» и иных проектах.
Ранее сообщалось, что российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался в возрасте тридцати трех лет. Шивырев трудился в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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С 1979 года Людмила Шестакова служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. Актриса снималась в сериале «Сваты», «Давай найдем друг друга», «Жених» и иных проектах.
Ранее сообщалось, что российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался в возрасте тридцати трех лет. Шивырев трудился в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова