Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

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Олимпийская чемпионка в толкании ядра легкоатлетка Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Об этом говорится на странице комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».
Причины смерти Зыбиной не разглашаются. Уточняется, что она завоевала медали трех Олимпиад: золото Хельсинки, серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964.
Зыбина являлась чемпионкой Европы, многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья. Она завершила спортивную карьеру в 1969 году, после чего занимала должность тренера-преподавателя в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».
Ранее сообщалось, что спортсмен скончался прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Зыбина являлась чемпионкой Европы, многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья. Она завершила спортивную карьеру в 1969 году, после чего занимала должность тренера-преподавателя в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».
Ранее сообщалось, что спортсмен скончался прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова