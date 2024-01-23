Скончался актер из сериала «Убойная сила» Александр Саюталин

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Ушел из жизни российский актер театра и кино Александр Саюталин. Ему было 60 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
При этом причина смерти Саюталина не раскрывается.
Актер родился 26 октября 1963 года. Он сыграл роли почти в 100 фильмах и сериалах. Самыми известными из них были «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Одну из последних ролей Саюталин получил в сериале «Невский».
23 января также стало известно о смерти вокалиста, гитариста и автора текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергея Ефременко (Ефр). Он скончался в возрасте 51 года в Петербурге. Причины смерти не также уточняются. Редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в своем Telegram-канале написал, что кончина Ефременко является невероятной.
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Актер родился 26 октября 1963 года. Он сыграл роли почти в 100 фильмах и сериалах. Самыми известными из них были «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Одну из последних ролей Саюталин получил в сериале «Невский».
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Элина Позднякова