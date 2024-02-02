В 48 лет умер оператор Павел Капинос, снявший «Последнего богатыря» и «Кухню»

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Российский режиссер и оператор Павел Копинос умер в возрасте 48 лет. Об это сообщила режиссер Анна Меликян в Телеграм-канале. С ней Капинос работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами.
«Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров», — поделилась коллега оператора.Копинос известен по фильмам «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Отель Элеон», «Холостяки», «Беспринципные», и двум частям «Последнего богатыря».
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