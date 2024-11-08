Скончался генконсул РФ в Гюмри Руслан Кандауров

Фото: iStock/inga
8 ноября ушел из жизни генеральный консул РФ в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом сообщило российское посольство в Армении.
«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Кандаурову было 63 года. Он был на дипломатической службе с 1996 года. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2006 по 2010 год руководил представительством МИД России в Майкопе. В 2010-2016 годах был советником посольства России в Израиле. Должность генконсула России в Гюмри он занимал с декабря 2020 года.
Читайте также:
Киноиндустрия понесла утрату — скончался киновед Борис Криштул
Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского
Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой
Элина Позднякова