Киноиндустрия понесла утрату — скончался киновед Борис Криштул

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Борис Криштул, известный организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа, скончался на 85-м году жизни. Пресс-служба Союза кинематографистов России, в котором он состоял, выразила соболезнования его родным и близким, однако причина смерти не была уточнена.
Родившийся в Москве 21 августа 1940 года, Криштул окончил экономический факультет ВГИКа заочно в 1960 году.
Впоследствии он стал директором на киностудии «Мосфильм», где работал над созданием фильмов, таких как «От зари до зари», «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».
Криштул также написал несколько книг по истории кино, включая «Добро пожаловать в «Юность» и «Длинная дорога в Канны».
В 1988 году он возглавил ревизионную комиссию Союза кинематографистов, а в 1990-х переключился на преподавательскую деятельность, обучая студентов ВГИКа.
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Впоследствии он стал директором на киностудии «Мосфильм», где работал над созданием фильмов, таких как «От зари до зари», «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».
Криштул также написал несколько книг по истории кино, включая «Добро пожаловать в «Юность» и «Длинная дорога в Канны».
В 1988 году он возглавил ревизионную комиссию Союза кинематографистов, а в 1990-х переключился на преподавательскую деятельность, обучая студентов ВГИКа.
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Мария Моисеева