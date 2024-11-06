Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского

Жители Подмосковья за две недели сдали около 300 тонн старых покрышек в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак». Она была запущена специально для автовладельцев и будет продолжаться до 18 ноября, сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.