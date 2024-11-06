Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского

Владимир Путин и Владимир Жириновского (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения основателя и бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского.
«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского», — сообщается в тексте документа.
В указе также есть список членов организационного комитета во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгой болезни. 2 февраля политик был госпитализирован с диагнозом COVID-19 и серьёзным поражением легких. Врачи несколько раз вводили его в медикаментозный сон и боролись за его выживание сколько могли. Спасти лидера ЛДПР не удалось. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.
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