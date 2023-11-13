Умер 44-летний продюсер сериала «Эйфория» Турен

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В возрасте 44 лет скончался американский продюсер Кевин Турен.
О смерти сына изданию Deadline рассказал отец Кевина Турена Эдвард.
Кевин Турен умер в Лос-Анджелесе. Причина его смерти неизвестна.
Кевин Турен родился в Нью-Йорке. Кинематографию изучал в Колумбийском университете. Выступал продюсером фильмов «Рождение нации», «Волны», «Мальком и Мари». Известность Турену принёс сериал «Эйфория», который выходит с 2019 года на HBO.
Ранее сообщалось о смерти бывшего министра обороны Грузии Тенгиза Китовани. Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. О смерти Тенгиза Китовани сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Где именно скончался Китовани, не уточняется.
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«Без него этот мир станет меньше»,— сказал отец продюсера.
Кевин Турен родился в Нью-Йорке. Кинематографию изучал в Колумбийском университете. Выступал продюсером фильмов «Рождение нации», «Волны», «Мальком и Мари». Известность Турену принёс сериал «Эйфория», который выходит с 2019 года на HBO.
Ранее сообщалось о смерти бывшего министра обороны Грузии Тенгиза Китовани. Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. О смерти Тенгиза Китовани сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Где именно скончался Китовани, не уточняется.
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Мария Фирсова