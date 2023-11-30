Индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса, отрастив самые длинные волосы в мире

Фото: istockphoto/Sofia Zhuravets
Жительница Индии оказалась в Книге рекордов Гиннесса за самые длинные в мире волосы, сообщает NDTV.
По словам 46-летней Смиты Шриваставы, она не стрижет волосы с 14 лет.
Индианка моет волосы два раза в неделю. На процедуру тратит три часа. Обычно Смита заплетает косу, а иногда делает пучок.
А если Шривастава выходит на улицу с распущенными локонами, то люди приходят в восторг и хотят потрогать её волосы. А также спрашивают, в чём секрет красивых волос и каким шампунем девушка моет волосы.
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«В индийской культуре у богинь очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричься», — говорит женщина.
А если Шривастава выходит на улицу с распущенными локонами, то люди приходят в восторг и хотят потрогать её волосы. А также спрашивают, в чём секрет красивых волос и каким шампунем девушка моет волосы.
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Мария Фирсова