СКР: Число жертв теракта в «Крокусе» уже достигло 60 человек, и может вырасти ещё

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уже насчитывает 60 человек, и может в дальнейшем увеличиться ещё. Об этом заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, рассказавшая о ходе проведения следственных действий.
Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).
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