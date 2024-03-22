СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту ЧП в «Крокус Сити Холле»

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По факту ЧП в «Крокус Сити Холле» в Красногорске возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России.
«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Террористический акт», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек и более 100 пострадали.
С крыши концертного зала «Крокус после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек. В МЧС региона добавили, что для тушения огня задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание, ещё один готовится к вылету.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
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Лора Луганская