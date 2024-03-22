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СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту ЧП в «Крокус Сити Холле»

22 марта 2024, 22:29
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

По факту ЧП в «Крокус Сити Холле» в Красногорске возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России.
«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Террористический акт», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.


Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек и более 100 пострадали.

С крыши концертного зала «Крокус после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек. В МЧС региона добавили, что для тушения огня задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание, ещё один готовится к вылету.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

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Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:33

Фото: istock / Silent_GOS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
Вечером 22 марта стрельба раздалась перед концертом российской музыкальной группы «Пикник». Как сообщает Генпрокуратура России, неизвестные в камуфляже вошли в здание и открыли стрельбу

В концертном пылает пожар, кровля в районе сцены начала рушиться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл к месту теракта. Он заявил, что на месте стрельбы работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. В регионе создан оперативный штаб.

Людям оказывают всю необходимую помощь, пострадавших эвакуировали медицинские вертолеты.

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#стрельба
#генпрокуратура
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#киев
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Володин призвал уничтожить выродков совершивших теракт в «Крокусе»
Володин: выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены
22 марта 2024, 22:32

Фото: Сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил террористический акт в комплексе «Крокус» и заявил о необходимости уничтожения его исполнителей.
Он написал об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что правоохранительные органы выполняют свою работу.

«Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил Володин.
ФСБ России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.

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Пискарёв: Все причастные к теракту в «Крокус сити холле» понесут наказание

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Пискарёв: Все причастные к теракту в «Крокус сити холле» понесут наказание
22 марта 2024, 22:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава комиссии ГД РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что все заказчики и исполнители теракта в «Крокус сити холле» будут обязательно установлены и понесут самое суровое наказание.
По его словам, трагедия в «Крокус сити холле» показывает, что враги России, в своих попытках сломить страну, не останавливаются ни перед чем.

«Случившееся еще раз показало нам, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить Россию, и если это не получается в честном бою на фронте, наносят подлый удар по мирным людям», — написал депутат в своём Телеграм-канале.

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#россия
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МИД России призвал США передать данные, если у них они есть
МИД: если у США есть данные о теракте, их нужно незамедлительно передать
22 марта 2024, 22:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если у США есть достоверные сведения о теракте в «Крокус сити холле», то они должны быть переданы России немедленно.
Такое мнение 22 марта высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, отвечая на заявление Белого дома о непричастности Украины или украинцев к происшествию в Подмосковье.

«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — заявила Захарова.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит таких признаков. Следственные органы России сообщили о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, где проходил концерт.

По данным ФСБ, имеются погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства принимают необходимые меры. СК России возбудил уголовное дело по факту теракта.

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Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле»
22 марта 2024, 22:20

Фото: istock / Chalabala

Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.
Вечером 22 марта концертный зал в подмосковном Красногорске атаковали несколько вооруженных автоматами мужчин в камуфляже и масках. Стрельба началась перед концертом российской музыкальной группы «Пикник».

В здании также разгорелся пожар, у здания начала обрушатся кровля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Подмосковья.

По информации ФСБ, есть раненые и погибшие.

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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»

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#фсб
#погибшие
#оперативный штаб
#происшествия
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ФСБ назвала число погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокусе»
ЦОС ФСБ: По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали
22 марта 2024, 22:19

Фото: iStock/irene_rebrova

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» в Красногорске 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Спецслужбы уже проводят все необходимые оперативно-розыскные действия.
По информации ЦОС, для оказания помощи пострадавшим предприняты все необходимые действия.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус сити холл» и начали стрельбу перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».

В здании разгорелся пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Московской области.

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#погибший
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РИА Новости: Кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться
22 марта 2024, 22:19

Фото: РИА новости/Сергей Бобылев

Кровля в районе сцены «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где вечером 22 марта произошел теракт, возник пожар и погибли люди, начала рушиться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.




С крыши концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

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#красногорск
#здание
#московская область
#теракт
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Матвиенко прокомментировал теракт в «Крокус сити холле»
Матвиенко: Государство окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте
22 марта 2024, 22:09

Фото: РИА Новости / Совет Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что стоящие за терактом в «Крокус сити холл» будут наказаны.
«Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что в «Крокус сити холл» ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

По данным ФСБ, есть раненые и погибшие.

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#валентина матвиенко
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#рф
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Подмосковные спасатели снимают людей с крыши горящего «Крокус Сити Холла»
22 марта 2024, 22:08

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

С крыши концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов. Об этом сообщают в подмосковном главке МЧС.
«В Московской области ликвидируют крупный пожар в «Крокус Сити Холле». Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцы вывели из подвала здания порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъёмных механизмов», – сообщается в телеграм-канале ведомства.
В МЧС региона добавили, что для тушения пожара задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание. Ещё один вертолёт готовится к вылету.

Как ранее рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах, площадь пожара может составлять около 3 тыс. кв. м. Наблюдается интенсивное горение.

Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

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#подмосковье
#московская область
#стрельба
#красногорск
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