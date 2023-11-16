Следователи попросили об аресте бывших топ-менеджеров «Балтики»

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Следствие попросило отправить под арест бывших президента и вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Экс-руководителей фирмы обвиняют в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей.
Следователи ходатайствовали перед Выборгским районным судом Санкт-Петербурга об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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