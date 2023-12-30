Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды

Фото: istock / Rawf8
Следователи считают, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за денежных средств — он похитил 100 тысяч рублей и затем оставил тело у обочины, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
«По предварительным данным, подозреваемый попытался завладеть деньгами пострадавшего. Совершив преступление, он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, после чего оставил тело мужчины у обочины рядом с СНТ Мещерино-Чурилково», — говорится в Telegram-канале регионального управления СК.Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных средств была обнаружена у него в квартире во время проведения обыска. В настоящее время его допрашивают.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.
Читайте также:
Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды
СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» Черняку из-за закупок спирта в РФ
Уголовное дело открыли после обнаружения в Подмосковье тела отца журналиста Легойды
Артем Кузьмин