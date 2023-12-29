Уголовное дело открыли после обнаружения в Подмосковье тела отца журналиста Легойды

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Подмосковье тела 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Как рассказал собеседник агентства, на теле погибшего зафиксировали колото-резаные раны.
О том, что в Видном нашли погибшего отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды, написал телеграм-канал 112.
На месте предполагаемого убийства работают следователи. Предполагаемого преступника ищут.
Читайте также:
Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП
Полицейский в Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
О том, что в Видном нашли погибшего отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды, написал телеграм-канал 112.
«Тело обнаружили в овраге у дороги. Смерть может носить криминальный характер. По предварительной версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Возможно, он стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком», – говорится в публикации.Позже эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе областного Главного следственного управления СКР.
На месте предполагаемого убийства работают следователи. Предполагаемого преступника ищут.
Читайте также:
Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП
Полицейский в Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
Лора Луганская