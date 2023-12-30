Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

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Полиция в Подмосковье задержала подозреваемого в убийстве Романа Легойды, отца председателя Синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.
«Подмосковные полицейские быстро задержали подозреваемого в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Он в ближайшее время будет передан следствию», — написала она в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила о смерти пожилого мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья. Позже стало известно, что это отец председателя Синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойды.
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Артем Кузьмин