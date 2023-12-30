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Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве Романа Легойды
30 декабря 2023, 04:56
Фото: iStock/vladans

Фото: iStock/vladans

Полиция в Подмосковье задержала подозреваемого в убийстве Романа Легойды, отца председателя Синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.
«Подмосковные полицейские быстро задержали подозреваемого в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Он в ближайшее время будет передан следствию», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила о смерти пожилого мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья. Позже стало известно, что это отец председателя Синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойды.


Следствие уточнило, что тело 90-летнего мужчины было обнаружено на обочине с множеством колото-резанных ран. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству Московского областного управления СК представить оперативный отчет о начальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего.

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Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине
Посол РФ Антонов: реакция США на удары по Украине говорит об успешности СВО
30 декабря 2023, 04:21

Фото: МИД РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о реакции США на удары российских Воздушно-космических сил (ВКС) по Украине. В Telegram-канале дипмиссии он утверждает, что это свидетельствует об успехе специальной военной операции (СВО).
Дипломат подчеркнул, что стратегия Запада остается неизменной, они по-прежнему стремятся одержать победу над Россией на поле боя, применяя экономические санкции и пытаясь создать раздор в обществе. Однако попытки эти не дали результатов: за последний год страна укрепила свою единство, усилила готовность вооруженных сил, что явственно проявилось в атаке 29 декабря.

Антонов подчеркнул, что если бы США на самом деле заботились об украинском народе, они нашли бы способ разрешить конфликт и прекратить гибридную войну. Однако, агрессивные заявления и призывы к еще более жесткому военному противостоянию, по его мнению, приведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности.

Посол выразил убеждение, что историческая ответственность за конфликт на Украине лежит на США. Кроме того, он предупредил, что любые попытки посягательства на безопасность России будут встречены решительным ответом.

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Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам
Врачам группировки войск «Запад» вручили в зоне СВО государственные награды
30 декабря 2023, 03:53

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Военным медикам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», выделившимся во время проведения специальной военной операции на купянском направлении, вручили государственные награды прямо на месте действия, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«За проявленное мужество, отвагу и героизм во время специальной военной операции, военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены высшие награды», — прокомментировали в военном ведомстве.
Согласно информации Минобороны РФ, награды, включая медали «За спасение погибавших» военнослужащим, были вручены в одном из военных госпиталей на купянском фронте. Заместитель командующего 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», генерал-лейтенант Владимир Румянцев, вручил награды военным медикам.

Он выразил благодарность за их личный вклад в операцию, отметил их мужество и высокий профессионализм в боевых условиях, а также поздравил с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов в служении для блага Родины.

Представители Минобороны отметили, что сразу после награждения медики вернулись к выполнению своих обязанностей для продолжения выполнения поставленных задач.

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Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя
Небензя: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти на фронт
30 декабря 2023, 03:29

Фото: сайт Кремля

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя отметил, что большинство украинцев рассматривают возможность отказа от своего гражданства, чтобы избежать мобилизации, передает РИА Новости.
«Даже среди западно настроенных украинцев наблюдается заметное снижение оптимизма, общество уже давно не питает иллюзий», — отметил Небензя.
По его словам, жители Украины осознают, что власти предают их интересы, и что их родных используют в геополитических играх Запада для сдерживания России, сохраняя коррупционный режим.

«Недавние исследования подтверждают это: 75% украинцев рассматривают возможность отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Паническая активность граждан, пытающихся уехать за границу, наглядно демонстрирует эту тенденцию. Они теперь обращаются в консульства Украины за пределами страны, стараясь продлить свои документы и переоформить имущество на членов семьи», — подчеркнул он.
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В США признали рекордный темп развития промышленности России
S&P: российская промышленность растет рекордными за семь лет темпами
30 декабря 2023, 02:23

Фото: IStock/KanawatTH

В декабре деловая активность в российском производственном секторе продемонстрировала свои самые высокие темпы роста за последние семь лет, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные консалтинговой компании Standard & Poor’s (S&P) Global.
Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, перешагнув отметку в 50, что свидетельствует о росте, а не спаде. Это наивысший уровень с начала 2017 года.

Статья также отмечает, что производство в России за последние семь месяцев росло на самых высоких темпах, а уровень новых заказов также увеличился. Такое положение дел обусловлено значительным внутренним спросом, низким уровнем безработицы и снижением инфляции.

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Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 290 боеприпасов
30 декабря 2023, 01:39

Фото: istock / vadimrysev

За последние 24 часа украинские военные 81 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 290 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
«В течение прошедших 24 часов мы зафиксировали 81 случай обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — гласит сообщение представительства.
Согласно данным СЦКК, украинские военные выпустили в общей сложности 290 боеприпасов. В результате обстрелов поступили данные о ранении одного мирного жителя и гибели другого в Никитовском районе Горловки. Под обстрелы попали Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка.

В предыдущие сутки со стороны украинских вооруженных сил было зафиксировано 69 обстрелов.

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Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Ордаша из-за ракеты
29 декабря 2023, 23:12

Фото: iStock/ffikretow

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был приглашен в Министерство иностранных дел Польши в связи с инцидентом, связанным с ракетой, проникшей в воздушное пространство из Украины, передает РИА Новости.
Заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский вручил Ордашу ноту, в которой было отмечено требование объяснений по поводу «инцидента нарушения воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения таких действий».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Он утверждал, что предположительно российская ракета была причастна к нарушению воздушного пространства Польши.

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Полянский: Внеочередное заседание СБ ООН по Украине начнётся в 00:00
29 декабря 2023, 22:05

Фото: iStock/JARAMA

Ровно в полночь начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине, об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.
«В 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — прокомментировал ситуацию Полянский.

Напомним, в последнее время настроения в западном обществе указывают на усталость лидеров США и Европы от украинского конфликта. Союзническая помощь иссякает, что сильно сказывается как на ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и на их моральном состоянии.

Однако, сегодня в Минобороны Британии заявили, что всё же отправят Киеву очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM.

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#заседание
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Байден заявил, что из-за конфликта на Украине появилась угроза для НАТО
29 декабря 2023, 21:34

Фото: iStock/ValleraTo

Американский президент Джозеф Байден заявил, что конфликт вокруг Украины создаёт угрозу для НАТО, в своём специальном заявлении.
По его словам, американское общество должно гордиться поддержкой Украины, поскольку крайняя атака на территорию страны была отражена благодаря системам ПВО, которые Киеву передал Вашингтон.

«Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно», — прокомментировал ситуацию Байден.

При этом, по его словам, украинский конфликт начал выходить за рамки государства, и уже угрожает безопасности стран Североатлантического альянса.

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США предложили Польше техническую помощь в расследовании инцидента с ракетой
29 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/rarrarorro

США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.
Отмечается, что контроль со стороны США будет вестись на уровне американского президента Джо Байдена. Как стало известно, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером, в ходе которого Салливан выразил солидарность Вашингтона с Польшей, а также пообещал необходимую техническую поддержку.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся в Польше.

Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, после чего исчез с радаров. В результате произошедшего оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

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