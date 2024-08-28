Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России

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Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что в большинстве субъектов РФ выявляются единичные случаи. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Примечательно, что с 2023 года усилилась работа специалистов в части мониторинговых исследований. В ведомстве добавили, что непрерывно следят за ситуацией как за границей, так и в стране.
Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что с 2023 года усилилась работа специалистов в части мониторинговых исследований. В ведомстве добавили, что непрерывно следят за ситуацией как за границей, так и в стране.
Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова