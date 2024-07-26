В Татарстане выявили 4 случая лихорадки Западного Нила, зараженные в больнице

Фото: iStock/gorodenkoff
В Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сейчас все зараженные получают медпомощь в больницах. Об этом со ссылкой на НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщает РИА Новости.
«Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения», — указано в заявлении.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что случаи лихорадки Западного Нила в РФ носят единичный характер.
«В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорилось в релизе.Лихорадка Западного Нила особенно распространена в жарких странах, в частности, Вьетнаме, Египте, Таиланде, Индии и других. Примерно, у 70-80% пациентов она протекает без симптомов, у остальных может быть повышенная температура, головная боль, диарея и прочая симптоматика.
Читайте также:
Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки
Врач Марилова раскрыла опасность пылевых клещей
Малярия и желтая лихорадка: Врач раскрыл, какие насекомые переносят страшные инфекции
Данил Пономарев