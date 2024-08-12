Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус

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Вероятность заразиться ротавирусной инфекцией летом значительно больше, чем в любое другое время года.
Об этом предупредил в беседе с «Радио 1» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус.
В качестве доказательства он привёл тот факт, что в период пандемии коронавируса снизилось количество заболевших ротавирусом.
Дело в том, что вместе с потерей жидкости уходят ещё и электролиты, необходимые человеку для жизни. Поэтому прежде всего при заболевании ротавирусом необходимо возместить жидкость. И капельница – один из необходимых методов лечения при тяжёлом течении инфекции.
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«Летом больше возможностей для распространения ротавируса. Эта инфекция передаётся от человека к человеку посредством грязных рук, грязной посуды, грязных овощей и фруктов. Поэтому вероятность заболеть летом значительно выше, чем зимой. В это время года мы значительно больше времени проводим на улице и реже моем руки, особенно дети. Да и фрукты и овощи тоже моются не всегда. Поэтому гигиена здесь исключительно важна», – отметил собеседник «Радио 1».
В качестве доказательства он привёл тот факт, что в период пандемии коронавируса снизилось количество заболевших ротавирусом.
«Причина простая: люди мыли и обрабатывали антисептиками руки, а сейчас это делают значительно реже. И это основная причина заражений. Мойте руки, мойте овощи, мойте фрукты, выбирайте места, в которых вы едите, не купайтесь в водоёмах со стоячей водой, потому что это тоже источник ротавирусной инфекции», – перечислил рекомендации Продеус.По его словам, ротавирус особенно опасен для детей первого года жизни.
«Для этих детей существует вакцина, о которой далеко не все знают. Причём вакцинации подлежат дети примерно до шести – восьми месяцев от роду. Если не успели вакцинировать ребёнка в этот срок, то делать это позже смысла уже нет, потому что считается, что малыш потом всё равно встретится с ротавирусом», – сказал профессор.Он объяснил, почему ротавирус так опасен для маленьких детей.
«Клинические проявления этой инфекции – это не только температура и недомогание, это ещё и нарушение стула. Поносы бывают такие, что могут привести к обезвоживанию. Если мы говорим о детях, то потеря 10% массы тела уже угрожает жизни. А теперь посчитайте: 10% массы среднестатистической девушки, которая весит 50-55 кг, – примерно 5 кг, что достаточно много. А если малыш весит, к примеру, 10 кг, потерять литр жидкости вполне реально, и это уже смертельно опасно», – подчеркнул врач.Кроме того, по словам Андрея Продеуса, смертельно опасна ротавирусная инфекция для пожилых людей, гипертоников и пациентов, склонных к тромбозам. Причина – всё то же обезвоживание.
Дело в том, что вместе с потерей жидкости уходят ещё и электролиты, необходимые человеку для жизни. Поэтому прежде всего при заболевании ротавирусом необходимо возместить жидкость. И капельница – один из необходимых методов лечения при тяжёлом течении инфекции.
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Лора Луганская