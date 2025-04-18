Слуцкий: Деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова проверят после его слов о России

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
В Генеральную прокуратуру РФ будет направлен запрос с целью проверить законность деятельности и нахождения в пределах России бывшего руководителя совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, ранее в одном из интервью Исмаилов заявил, что «узбеки хотят заселить Россию». Парламентарий также добавил, что экс-глава диаспоры имеет российский паспорт, но узбек — по этническому происхождению.
Он также отметил, что, согласно мнению лидера узбекской диаспоры в Москве, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждом доме, большие узбекские семьи. Слуцкий пообещал, что будет проверен каждый шаг Исмаилова. От того, как он попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре.
По словам лидера ЛДПР, аргументы Исмаилова являются настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться. За ними стоит неприятная правда, которая подскажет, что делать, как поступить, не дожидаясь народного гнева, заключил Леонид Слуцкий.
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«ЛДПР выведет этого "лидера по оказанию миграционных услуг" на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве», — сказал политик.
Он также отметил, что, согласно мнению лидера узбекской диаспоры в Москве, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждом доме, большие узбекские семьи. Слуцкий пообещал, что будет проверен каждый шаг Исмаилова. От того, как он попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре.
По словам лидера ЛДПР, аргументы Исмаилова являются настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться. За ними стоит неприятная правда, которая подскажет, что делать, как поступить, не дожидаясь народного гнева, заключил Леонид Слуцкий.
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Александр Бойцов