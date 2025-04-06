В Госдуме предложили ввести коллективную ответственность для мигрантов

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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести коллективную ответственность для мигрантов за преступления, которые совершают их дети. По его словам, за повторный криминальный поступок ребенка нужно тут же депортировать всю его семью.
«Мало нам было проблем со взрослыми мигрантами, теперь уже их дети увеличивают криминальную статистику в России. Спрашивается, чего мы ждем, что к ним присоединятся еще незадействованные члены «понаехавших» семейств, вплоть до домохозяек? Все это криминализованное болото надо немедленно «осушить». Мигранты должны нести коллективную ответственность за бандитизм своих детей», — передает «Газета.Ru» заявление Слуцкого.Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал проблему скрытого домашнего насилия над детьми. В беседе с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что в этом вопросе нельзя опускаться на до уровня европейских органов юстиции, идеальным вариантом было бы спасение всей семьи, а не отнятие детей у родителей.
«Это та самая сфера, где очень сложно определить наказание виновному, поскольку наказывая родителей, мы наказываем и пострадавших до этого детей. Мы лишаем их родителей, пускай и кривых, косых, но родителей!», — поделился Милонов.Читайте также:
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