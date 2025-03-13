Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)
Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов, сообщило агентство РИА Новости.
«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — обратил внимание Слуцкий.
Депутат уточнил, что число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу. Еще Слуцкий заявил, что государству необходима четкая стратегия миграционной политики. Лидер ЛДПР пояснил, что в ее основе должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели.
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