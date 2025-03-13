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Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию

Слуцкий: ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в РФ до конца года
Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов, сообщило агентство РИА Новости.
«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — обратил внимание Слуцкий.

Депутат уточнил, что число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу. Еще Слуцкий заявил, что государству необходима четкая стратегия миграционной политики. Лидер ЛДПР пояснил, что в ее основе должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели.

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#мигранты
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#россия
Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО
Ушаков: О членстве Украины в НАТО не может идти речи
13 марта 2025, 17:15

Фото: istockphoto/sb2010

И Россия, и США против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.
Его мнение журналистка опубликовала в своём телеграм-канале.

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что временное перемирие между Россией и Украиной станет лишь желанной передышкой для украинский военных. Цель же России состоит в достижении прочного и долгосрочного мира с гарантиями безопасности для страны и её граждан.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной, в рамках которых было предложено прекращение огня сроком на 30 дней. Украинская стороны приняла данную инициативу, а Соединённые Штаты в ответ отменили паузу в обмене разведданными с Киевом.

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«Сама себе стреляет в ногу»: американист оценил торговую войну Европы и США
Американист Ордуханян: ущерб для США от контрмер Европы быстро компенсируется
13 марта 2025, 16:37

Фото: iStock/SurkovDimitri

Ущерб для США от европейских контрмер, принятых в ответ на торговые войны президента Дональда Трампа, быстро компенсируется. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, если Европа «не одумается», то загонит себя и свой бизнес в тупик.
«Существует один железный фактор... Америка завозит больше товаров из Европы, чем поставляет в Европу. Поэтому, как вы сами понимаете, импортные тарифы на европейскую продукцию в любом случае ударят по Европе больнее. Просто потому, что Европа экспортирует гораздо больше в Соединенные Штаты. И, конечно же, в этой связи Европа сама себе сейчас стреляет в ногу в этом контексте», — отметил эксперт в разговоре с RT.
В то же время автор телеграм-канала «Русский дневник», политолог Вадим Авва объяснил, почему руководители стран Европы на самом деле не являются европейскими лидерами. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик указал, что западная выборная система устроена так, что, если контролировать сегмент в 14% электората, представленный в основном бюрократическим аппаратом и зависимым от него бизнесом, и использовать систему махинации, можно привести в парламент до 50% своих сторонников.
«Поэтому в действительности, эти люди и не являются европейскими лидерами. Они являются узурпаторами власти, наследуют должности и делают коллективную диктатуру несменяемой. Каждому по одиночке из них страшно. Каждый по одиночке из них — глупец. Отсюда и получивший распространение формат: «А давайте соберемся вместе», — рассказал политолог.
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WP: Путин послал дерзкий сигнал Западу визитом в Курскую область
WP: Появление Путина в Курской области в камуфляже — это демонстративный сигнал
13 марта 2025, 16:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, появившись на совещании в камуфляжной форме перед переговорами с США, послал сигнал Западу. Это говорит даже о некоторой дерзости в поведении российского лидера.
Об этом сообщают журналисты Washington Post. В публикации отмечается, что перед началом переговоров с США о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин «послал демонстративный военный сигнал, впервые за долгое время прибыв в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск в регионе». По мнению обозревателей газеты, военная форма на Путине подчеркивает его бескомпромиссность подхода к ситуации и убежденность в преимуществе России.

12 марта вечером Владимир Путин прибыл в пункт управления группировкой войск в Курской области в камуфляжной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Песков: Путин счёл необходимым провести совещание в Курской области в камуфляжной форме
Песков: Путин решил провести совещание в Курской области в форме с камуфляжем
13 марта 2025, 14:46

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Курскую область предпочёл надеть армейскую форму с камуфляжем. По словам пресс-секретаря российского лидера, верховный главнокомандующий посчитал необходимым использовать именно такую одежду.
В среду, 13 марта, глава государства провёл совещание в одном из пунктов управления курской группировкой Вооружённых сил РФ. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска в ходе наступательной операции освободили более 1 100 тысячи квадратных километров в приграничных районах Курской области, то есть более 86% территории, ранее захваченной противником.

Многие обратили внимание, что Путин в время визита в регион был одет в камуфлированную военную форму. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на расспросы журналистов ответил, что таково было решение верховного главнокомандующего. Отвечая на следующий вопрос по поводу погонов и знаков различия, он не исключил, что и их можно будет увидеть на президенте.

«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

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FT: Для Зеленского наступил «заключительный акт» пребывания у власти
13 марта 2025, 11:31

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Правление просроченного украинского президента Владимира Зеленского подходит к концу. В настоящее время для него наступил последний акт нахождения у власти.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника киевской администрации.

«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского. И в горячей фазе войны», —сказал собеседник газеты.

В публикации отмечается, что политические оппоненты киевского лидера, поддержавшие его после перепалки с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, уже готовятся к выборам и налаживают новые блоки и союзы. В частности, по информации издания, некоторые члены оппозиции уже стали устанавливать контакты с представителями администрации Белого дома.

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#украина
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