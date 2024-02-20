Служба поддержки Apple развенчала пять самых популярных мифов об iPhone

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Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone, в котором развенчала наиболее устойчивые мифы о выпускаемом ею главном средстве связи для современного человека — например, о том, что пострадавший от воды телефон можно просушить, поместив его в миску с рисом. О самых распространённых касательно айфонов заблуждениях и их опровержениях написало британское издание Daily Mail.
Опускание мокрого iPhone в рис поможет ему высохнуть
Неясно, когда именно распространился миф, советующий потребителям класть iPhone в рис, если он намокнет. Однако Apple ясно дала понять, что на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы, поскольку мелкие частицы риса могут попасть в ваш телефон и вызвать дальнейшие повреждения.
Отключение Wi-Fi и Bluetooth сэкономит ваш аккумулятор
Ещё одно весьма распространённое заблуждение заключается в том, что отключение Bluetooth и Wi-Fi продлевает срок службы батареи — но на самом деле, когда функции включены и при этом не используются, они не увеличивают время автономной работы. Вместо этого лучше включить режим полета, потому что это отключит приложения, которые разряжают аккумулятор, и может быть особенно полезно, когда вы путешествуете или находитесь в районах с плохим приемом мобильной связи. Данная функция не позволит телефону постоянно искать сигналы, которые быстро истощат ресурсы вашего iPhone.
Закрытие приложений может сэкономить заряд батареи вашего iPhone
Закрытие ваших приложений никак не способствует экономии заряда батареи, потому что они фактически не работают, а закрывая их, вы расходуете больше времени автономной работы вашего iPhone, чем если бы вы просто оставили их в покое.
Это происходит потому, что когда то или иное приложение открыто на вашем мобильном устройстве — оно, по сути, находится в замороженном состоянии. Но если вы закроете его и перезапустите, то оно станет потреблять не меньше, а больше энергии, чем если бы вы просто восстановили его в фоновом режиме.
Режим приватного просмотра скрывает ваши IP-адрес и местоположение
Режим инкогнито может скрывать историю ваших посещений, но веб-сайт, который вы посещаете, по-прежнему имеет доступ к вашей личной информации, и если вы принимаете использование файлов cookie, ваш телефон по-прежнему будет хранить данные, позволяя веб-сайтам получать информацию о ваших привычках просмотра.
Вместо этого Apple предлагает подписаться на свой сервис iCloud +, который дает вам доступ к приложению iCloud Private Relay. Последнее защищает ваш IP-адрес и активность в Интернете, шифруя трафик на вашем устройстве и отправляя его через отдельные интернет-ретрансляторы.
«Это не позволяет веб-сайтам видеть ваш IP-адрес и местоположение, а сетевым провайдерам фиксировать вашу активность в Интернете. Никто не знает, кто вы и какие веб-сайты посещаете», — говорится на сайте службы поддержки Apple.
Зарядка iPhone на ночь может повредить аккумулятор
Распространенное заблуждение заключается и в том, что зарядка iPhone на ночь может нанести вред аккумулятору, потребляя больше энергии, чем ему нужно. Реальность такова, что современные смартфоны автоматически определяют, когда они разряжены на 100 процентов, и не потребляют больше тока, чем необходимо для полной зарядки.
«Все перезаряжаемые батареи являются расходными материалами и имеют ограниченный срок службы — со временем их емкость и производительность снижаются настолько, что их необходимо заменять <...> По мере старения батарей это может способствовать изменению производительности iPhone», — говорится на сайте Apple.Итак, если у вас садится батарея, это не имеет никакого отношения к тому, как часто или как долго вы ее заряжаете.
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