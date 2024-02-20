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Служба поддержки Apple развенчала пять самых популярных мифов об iPhone

Daily Mail: В службе поддержки Apple опровергли самые устойчивые мифы об iPhone
20 февраля 2024, 04:19
Фото: iStock/Nodokthr

Фото: iStock/Nodokthr

Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone, в котором развенчала наиболее устойчивые мифы о выпускаемом ею главном средстве связи для современного человека — например, о том, что пострадавший от воды телефон можно просушить, поместив его в миску с рисом. О самых распространённых касательно айфонов заблуждениях и их опровержениях написало британское издание Daily Mail.

Опускание мокрого iPhone в рис поможет ему высохнуть


Неясно, когда именно распространился миф, советующий потребителям класть iPhone в рис, если он намокнет. Однако Apple ясно дала понять, что на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы, поскольку мелкие частицы риса могут попасть в ваш телефон и вызвать дальнейшие повреждения.


Современные iPhone гораздо более водонепроницаемы, чем их предшественники, но они все равно не являются на 100% непроницаемыми для воды, вот почему Apple выпустила предупреждение об обнаружении жидкости. Оно уведомляет пользователя о том, что он не может зарядить телефон из-за этой проблемы, и ему следует подождать, пока iPhone высохнет, чтобы попробовать снова.

Отключение Wi-Fi и Bluetooth сэкономит ваш аккумулятор


Ещё одно весьма распространённое заблуждение заключается в том, что отключение Bluetooth и Wi-Fi продлевает срок службы батареи — но на самом деле, когда функции включены и при этом не используются, они не увеличивают время автономной работы. Вместо этого лучше включить режим полета, потому что это отключит приложения, которые разряжают аккумулятор, и может быть особенно полезно, когда вы путешествуете или находитесь в районах с плохим приемом мобильной связи. Данная функция не позволит телефону постоянно искать сигналы, которые быстро истощат ресурсы вашего iPhone.

Закрытие приложений может сэкономить заряд батареи вашего iPhone


Закрытие ваших приложений никак не способствует экономии заряда батареи, потому что они фактически не работают, а закрывая их, вы расходуете больше времени автономной работы вашего iPhone, чем если бы вы просто оставили их в покое.

Это происходит потому, что когда то или иное приложение открыто на вашем мобильном устройстве — оно, по сути, находится в замороженном состоянии. Но если вы закроете его и перезапустите, то оно станет потреблять не меньше, а больше энергии, чем если бы вы просто восстановили его в фоновом режиме.

Режим приватного просмотра скрывает ваши IP-адрес и местоположение


Режим инкогнито может скрывать историю ваших посещений, но веб-сайт, который вы посещаете, по-прежнему имеет доступ к вашей личной информации, и если вы принимаете использование файлов cookie, ваш телефон по-прежнему будет хранить данные, позволяя веб-сайтам получать информацию о ваших привычках просмотра.

Вместо этого Apple предлагает подписаться на свой сервис iCloud +, который дает вам доступ к приложению iCloud Private Relay. Последнее защищает ваш IP-адрес и активность в Интернете, шифруя трафик на вашем устройстве и отправляя его через отдельные интернет-ретрансляторы.

«Это не позволяет веб-сайтам видеть ваш IP-адрес и местоположение, а сетевым провайдерам фиксировать вашу активность в Интернете. Никто не знает, кто вы и какие веб-сайты посещаете», — говорится на сайте службы поддержки Apple.

Зарядка iPhone на ночь может повредить аккумулятор


Распространенное заблуждение заключается и в том, что зарядка iPhone на ночь может нанести вред аккумулятору, потребляя больше энергии, чем ему нужно. Реальность такова, что современные смартфоны автоматически определяют, когда они разряжены на 100 процентов, и не потребляют больше тока, чем необходимо для полной зарядки.

«Все перезаряжаемые батареи являются расходными материалами и имеют ограниченный срок службы — со временем их емкость и производительность снижаются настолько, что их необходимо заменять <...> По мере старения батарей это может способствовать изменению производительности iPhone», — говорится на сайте Apple.

Итак, если у вас садится батарея, это не имеет никакого отношения к тому, как часто или как долго вы ее заряжаете.

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#мобильная связь
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Ученые Массачусетского университета назвали лучшее время для секса
MIT: Сексом лучше всего заниматься в периоды ярости и гнева
20 февраля 2024, 03:14

Фото: iStock/Foremniakowski

Ученые из Массачусетского университета обнаружили, что занятия любовью могут быть особенно полезными в определенных обстоятельствах. Как сообщает портал med-heal.ru, этот процесс эффективнее всего во время приступов гнева и агрессивной ярости.
Злость негативно сказывается на нервной системе и общем состоянии здоровья из-за выработки гормонов стресса — кортизола и норадреналина. А последние, в свою очередь, способствуют сужению артерий и повышению артериального давления, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Секс же, действуя как естественное болеутоляющее, стимулирует выработку эндорфинов, препятствуя развитию болезней, и уменьшая уровень стресса и боли Кроме того, интимная близость в моменты эмоционального напряжения считается более интенсивной и яркой.

Американские ученые ранее выяснили, что вечерний секс и переживание оргазма являются не менее эффективными средствами для засыпания, нежели прием снотворных, сообщает «Газета.ру». Данные исследования, проведенного сотрудниками сети американских больниц Atrium Health, были представлены на ежегодной встрече SLEEP 2023 в Индианаполисе.

Вопросы о взаимосвязи сна и качества половой жизни были заданы 53 взрослым людям, при этом большинство из них (89 процентов) были в возрасте от 25 до 49 лет. 75 процентов опрошенных заметили, что у них улучшился сон после того, как они получили удовольствие от секса или достигли оргазма. При этом 64 процента респондентов признались, что прием снотворного оказывает на них такой же либо еще менее выраженный эффект.

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#секс
#ученые
#исследование
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ТАСС: Эквадор усилил контроль при поставках бананов в Россию
19 февраля 2024, 23:29

Фото: iStock/itsten

Эквадор принял меры в отношении пяти предприятий страны, которые нарушили фитосанитарные требования при экспортных поставках бананов в Российскую Федерацию. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.
В частности, было увеличено количество фитосанитарных проверок деятельности экспортеров, а также оборудована специальная карантинная зона для погрузки с банановых плантаций. Кроме того, фруктовых экспортеров обязали проводить комплексную борьбу с вредителями, обучать персонал, маркировать продукцию и дополнительно чистить контейнеры.

Ранее эквадорское правительство подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия. По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.

В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию. После этого российское ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства данного латиноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

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#россия
#поставки
#россельхознадзор
#фрукты
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В Омской области сгорела церковь
19 февраля 2024, 22:47

Фото: IStock/Kara Capaldo

В Омской области на площади больше 300 квадратных метров загорелась церковь. Об этом сообщили в МЧС России.
По информации спасателей, огонь вспыхнул на территории недостроенной церкви в посёлке Марьяновка Омской области. Пламя охватило 330 квадратных метра здания.

Из-за близко распложённых соседних домов на место происшествия выехали четыре пожарные машины. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание и защищают соседние строения, отметили в ведомстве.

«На месте работали семь специалистов и четыре единицы техники. Огнеборцы локализовали пожар на 330 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
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#спасатели
#пожарные
#возгорание
#церковь
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В Киеве демонтировали советскую доску «Героям Сталинграда»
19 февраля 2024, 22:19

Фото: IStock/Silent_GOS

Мемориальную доску «Героям Сталинграда» демонтировали в Киеве. Об этом рассказал телеграм-канал «Деколонизация. Украина».
Мемориальная доска с изображением Родины-матери в Волгограде находилась в Оболони. Она видела на здании, сейчас на этом месте отломлены куски стены.

Незадолго до этого глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявлял, что этот регион стал первым в стране, кто смог избавиться от всех памятников советского периода. Так, в ноябре прошло года во Львове снесли три советских памятника с Холма славы. Отмечается, что тогда были демонтированы памятники «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга».

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#киев
#украина
#памятник
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Сценарист фильма «Брестская крепость» Воробьёв умер на 54-м году жизни
19 февраля 2024, 22:07

Фото: IStock/jorgeantonio

На 54-м году жизни скончался продюсер и сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьёв. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.
О смерти Воробьёва стало известно 19 февраля. Что стало причиной гибели – неизвестно.

Константин Воробьёв известен своей работой «Брестская крепость», для которой он писал сценарий. Эта кинокартина получила множество номинаций и наград на международных фестивалях. Ещё один знаковый эпизод в фильмографии Воробьёва – фильм «Крепость». При этом, в качестве автора сценария, редактора и продюсера на белорусском и российском телевидении Воробьёв подготовил к эфиру более тысячи телевизионных программ различной тематики.

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#фильм
#сценарий
#смерть
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Путин исключил из «Роскосмоса» экс-главкома ВКС Суровикина
19 февраля 2024, 21:41

Фото: сайт Кремля

Из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса» исключили бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина. Указ опубликовали на официальном сайте правовых актов.
Документ подписал глава государства Владимир Путин. Он также исключил из наблюдательного совета генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Причины в указе не объясняются.

Вместо них российский лидер назначил командующего космическими войсками Александра Головко и заместителя председателя военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего воздушно-космическими силами до попытки совершения мятежа ЧВК «Вагнер». После этого он внезапно исчез из публичного пространства, и на вопросы журналистов о новом месте службы отвечал, что служит отечеству.

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#владимир путин
#вкс
#роскосмос
#указ
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Путин поручил выплачивать миллион за третьего ребенка в одном регионе
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО
19 февраля 2024, 20:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты на третьего ребёнка в Чукотке и других субъектах Дальневосточного округа. Там, по его словам, показатель многодетности ниже среднего.
Текст поручения опубликовали на официальном сайте Кремля. В нём предлагается распространить пилотный проект, согласно которому за третьего ребёнка семье будут выплачивать один миллион рублей.
«Распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу», — говорится в документе.
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#выплаты
#семья
#владимир путин
#россия
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Аналитик Ульянов напомнил об опасности дипфейков
19 февраля 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/Sergey Shulgin

Руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.
При этом, он отметил, что способов идентификации качественных дипфейков на данный момент нет.

«Что касается того, как с этим бороться – у меня, честно говоря, какого-то рецепта нет. Только надеяться, что вас это не затронет, так как, если человек захочет сделать дипфейк, и он будет обладать достаточным материалом, он это сделает», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

Он отметил, что у публичных людей, образы которых легко можно найти в Сети, уберечься от таких мошеннических технологичных схем практически невозможно.

Ранее ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявлял, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.

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#мошенники
#человек
#компании
#it
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Путин предложил досрочно отправлять на пенсию медиков частных клиник
19 февраля 2024, 20:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников из частных клиник. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер дал поручение после поездки на Дальний Восток в январе.
«Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в тексте.
Президент также предложил разрешить пользоваться дальневосточной ипотекой педагогам из частных организаций и тем, кто работает у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

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