SMAMAN анонсировал концерт на Красной площади

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) объявил, что будет выступать только в России. Он также анонсировал концерт, который пройдет 22 августа на Красной площади.
Ранее в центре Москвы, возле американского посольства, состоялся концерт-митинг артиста. Мероприятие посетили несколько сотен россиян. Артист исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». На здании посольства спроецировали российский флаг.
Артист пообещал, что 22 августа представит новую программу «Победа». Он добавил, что концерт состоится в День государственного флага.
Ранее Ярослав Дронов объявил о проведении митинга у посольства США в Москве. По словам Дронова, цель акции заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.
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SHAMAN в пятницу устроит митинг-концерт у посольства США в Москве
«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», – заявил SHAMAN.
Артист пообещал, что 22 августа представит новую программу «Победа». Он добавил, что концерт состоится в День государственного флага.
Ранее Ярослав Дронов объявил о проведении митинга у посольства США в Москве. По словам Дронова, цель акции заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.
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Концерт-митинг певца SHAMAN начался у здания посольства США в Москве
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Александр Климов