Россияне вышли к посольству США в поддержку SHAMAN

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Сотни россиян пришли к посольству США в Москве, чтобы поддержать SHAMAN, передает РИА Новости.
Отмечается, что музыкант дал концерт возле американского дипломатического представительства. Он исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». Также на здание посольства спроецировали российский флаг.
Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) объявил, что организует митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, его цель заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.
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Александр Климов