Концерт-митинг певца SHAMAN начался у здания посольства США в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца SHAMAN. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее исполнитель сообщил о том, что вечером устроит концерт-митинг у здания американского диппредставительства. Поводом для этого стала незаконная блокировка российских пользователей в YouTube. Канал самого Ярослава Дронова также был заблокирован.
На опубликованных агентством кадрах видно, что на здание проецируется российский флаг. Собравшиеся люди держат плакаты и поют хит SHAMAN «Я русский».
Одна из посетительниц рассказала, что блокировка каналов артистов из России на YouTube – это ненормально. Однако появляются альтернативы. Поклонники артиста, например, пересматривают его выступления через платформу «VK Видео».
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На опубликованных агентством кадрах видно, что на здание проецируется российский флаг. Собравшиеся люди держат плакаты и поют хит SHAMAN «Я русский».
Одна из посетительниц рассказала, что блокировка каналов артистов из России на YouTube – это ненормально. Однако появляются альтернативы. Поклонники артиста, например, пересматривают его выступления через платформу «VK Видео».
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Анастасия Чинкова