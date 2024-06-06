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Смехов считает, что спектакль «Финист - Ясный Сокол» не оправдывает терроризм

Актер Смехов дал показания в суде о спектакле «Финист - Ясный Сокол»
06 июня 2024, 17:42
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Показания в суде по делу режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* дал актер Вениамин Смехов. Артист считает, что спектакль «Финист - Ясный Сокол» не является оправданием терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
«Оправдания (терроризма) там нет никаким образом. И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждает о такой беде как сочувствие террористам и врагам нашего отечества», – сказал Смехов в рамках допроса в качестве свидетеля по инициативе защиты.

Слушание по делу Беркович и Петрийчук началось 20 мая Вторым Западным окружным военным судом. Подсудимые не признали свою вину.



Спектакль «Финист - Ясный сокол» рассказывает про женщин, знакомившихся в интернете с исламистами радикального толка.

*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ.

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Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах
06 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/YuriyS

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что акция была проведена движением «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) в ответ на запуск КНДР воздушных шаров с мусором и навозом. Согласно информации источника, в общей сложности было отправлено 200 тысяч антиправительственных листовок, 5 тысяч USB-накопителей с музыкальными клипами и сериалами, а также 2 тысячи однодолларовых купюр.

Данный груз был прикреплен к 10 воздушным шарам. Примечательно, что подобные акции уже проводились ранее. В Северную Корею отправляли продукты, лекарства, радиоприемники, листовки и новостные заметки.

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#фильм
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В Подмосковье ликвидировали более 100 опасных подходов к ж/д путям
06 июня 2024, 17:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более ста несанкционированных подходов к железнодорожным путям перекрыли в десяти округах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Больше всего нелегальных подходов к ж/д путям было перекрыто в Одинцовском городском округе: там с начала года ликвидировали 15 «опасных троп», — отмечается в сообщении.
Работа по ликвидации несанкционированных подходов к железной дороге ведётся в рамках борьбы за снижение числа летальных несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры. На пути нарушителей выкапывают рвы, ставят ограждения, а там, где заборы выламывают, сажают труднопроходимые кустарники.

Кроме того, для повышения безопасности на железной дороге в регионе активно строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы через пути.

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#подмосковье
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В Московской области проводится акция «Каникулы с Росгвардией»
06 июня 2024, 17:46

Фото: ресс-служба Росгвардии Московской области

В Подмосковье стартовала ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Акция проходит с воспитанниками детских реабилитационных центов.

«Сотрудники Щелковского ОВО организовали для ребят семейного центра помощи семье и детям «Доверие» веселые викторины и конкурсы, а также рассказали им об истории и современности войск национальной гвардии Российской Федерации. Желающие примерили экипировку сотрудника Росгвардии и ознакомились со спецсредствами, применяемыми нарядами вневедомственной охраны в служебной деятельности. Кроме того, ребята запустили в небо белых голубей и загадали желание», — поделились в ведомстве.

Также акция уже прошла в Волоколамске. В рамках мероприятия сотрудники ведомства рассказали ребятам о правилах безопасного поведения в период летнего отдыха и вручили детям сладкие подарки.

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#подмосковье
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В Подмосковье возможны задержки в графике наземного транспорта из-за непогоды
06 июня 2024, 17:34

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с осадками в некоторых округах Подмосковья возможны задержки в графике наземного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Задержка транспорта из-за сильного дождя может быть в некоторый округах региона.

«В настоящее время затруднено движение в Мытищах на Олимпийском проспекте, Шараповском проезде, Пироговском шоссе и прилегающих улицах. В связи с этим автобусы маршрутов № 11, 26 следуют с существенным отклонением от расписания. Также затруднено движение на юго-западе Москвы. Автобусы маршрута №461 «Одинцово – Москва (м. Юго-Западная)» начинают движение от остановочного пункта «Академия при Президенте РФ» с потерей остановочного пункта «м. Юго-Западная», — отметили в пресс-службе.

В министерстве настоятельно рекомендуют пассажирам учитывать информацию об изменении время ожидания транспорта при планировании поездок.

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В округе Коломна снесли библиотеку
06 июня 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание бывшей библиотеки, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Запрудной улице в селе Амерево городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Бывшая библиотека представляла из себя деревянное одноэтажное здание общей площадью 62 квадратных метра. Здание долго не использовалось и пришло в состояние, непригодное для эксплуатации. Постройку признали негодной и подлежащей сносу из-за морального и физического износа конструкций», — говорится в сообщении.
В мае текущего года здание снесли. В настоящее время участок, который занимала постройка, очистили от строительного мусора. На освободившейся территории планируется провести работы по благоустройству.

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#снос
#библиотека
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Глава Истры Витушева провела рабочее совещание с представителями администрации
06 июня 2024, 17:12

Фото: пресс-служба городского округа Истра

На рабочем совещании обсудили работу по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава округа Татьяна Витушева на рабочем совещании подняла актуальные проблемы по вопросам жителей.

«Брошенные полуразвалившиеся здания представляют опасность для наших жителей. Кроме того, выявление и устранение проблемных объектов, или приведение их в нормативное состояние, позволяет создавать более комфортную городскую среду как для местных жителей, так и гостей округа: проводить благоустройство, обустраивать дополнительные парковочные места, или использовать освободившуюся территорию для возведения новых объектов инфраструктуры», — подчеркнула глава.

В Истре на контроле находятся 66 объектов, 40 из них планируется ликвидировать в 2024 году.

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#татьяна витушева
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#истра
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Молодогвардейцы Павловского Посада посетили штаб местного телеканала
06 июня 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Штаб телеканала «Радуга» Павлово-Посадского городского округа посетили активистки «Молодой Гвардии Единой России» вместе со сторонниками партии и представителями местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята узнали, как работают корреспонденты, операторы и телеведущие, а также записали своё видео с помощью телесуфлёра. Экскурсия получилась очень интересной и увлекательной», — цитируются в сообщении слова председателя местного совета сторонников «Единой России» Татьяны Черемушкиной.
В администрации округа отметили, что визит в телекомпанию был организован в рамках партийного проекта «Цифровая Россия».

Ранее сообщалось, что членами подмосковного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» является более 9,3 тыс. человек.

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#молодая гвардия
#павловский посад
#телевидение
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В Павловском Посаде открыли два пляжа для отдыха и купания
06 июня 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Два благоустроенных пляжа для отдыха и купания открыты в Павлово-Посадском городском округе: гостей ждут на искусственном водоёме «Озеро Байкал» в посёлке Большие дворы и на озере в деревне Евсеево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В указанных водоёмах проверялось качество песка и воды, проведены все необходимые анализы. Готовность пляжей к приёму отдыхающих проверил замглавы округа Вячеслав Федотов», — говорится в сообщении.
На территориях пляжей установлены контейнеры для мусора и биотуалеты, с девяти утра до девяти вечера на водоёмах дежурят спасатели.

Купальный сезон официально открылся 1 июня, он продлится до конца лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о самых популярных пляжах региона.

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#павловский посад
#пляжи
#отдых
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Подмосковье будет развивать со Сбером экологические и социальные проекты
06 июня 2024, 16:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф пописали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
«Московская область давно и плодотворно сотрудничает со Сбером, в том числе в рамках соглашений, которые мы подписываем на ПМЭФ. В прошлом году оно касалось всего, что связано с искусственным интеллектом. На этот раз делаем акцент на реализации ESG-проектов, где Подмосковье уже много лет в числе лидеров. Особое внимание мы уделяем экологии. Чтобы отслеживать состояние воздуха, создали в регионе систему экомониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов в Подмосковье следят порядка 3 тыс. камер с искусственным интеллектом. Всё это помогает делать жизнь людей более комфортной», – сказал губернатор.
По его словам, бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов. Предприятия меняют оборудование на оснащение, соответствующее экологическим требованиям.
«Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий. Надеюсь, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы этой работы. Первое соглашение предполагает сотрудничество в сохранении благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона. Это комплексная работа, в которой при поддержке области и Сбера также активно участвуют представители бизнес-сообщества и сами жители», – добавил Воробьёв.
По словам Грефа, от руководства Московской области исходит чёткий запрос на устойчивое развитие региона.
«Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками. У нас есть и кредитные, и некредитные ESG-продукты, есть глубокая экспертиза и успешные кейсы. Мы уже несколько лет работаем в этом направлении со многими регионами. Только за прошлый год реализовано 70 ESG-проектов с субъектами Федерации», – сказал глава банка.
Целью такой работы он назвал повышение качества жизни людей, новые возможности населению и бизнесу для роста с ориентацией на долгосрочную перспективу.

Еще одно важное направление сотрудничества – развитие технологического суверенитета Московской области. Упор делается на импортозамещение цифровых продуктов и оборудования, создание отечественного программного обеспечения.
«Как говорит наш президент, широкая цифровая трансформация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи, пронизывать каждую отрасль и предприятие. Но не менее важен технологический суверенитет. Мы последовательно работаем над этой масштабной задачей, стараемся внедрять отечественное программное обеспечение. И соглашение со Сбером – ещё один шаг в сторону цифровой трансформации нашего Подмосковья и страны в целом», – отметил губернатор.
Он рассказал, что в регионе реализуют порядка 300 проектов импортозамещения. Сбер планирует выдавать кредиты для запуска проектов, основанных на принципах государственно-частного партнёрства, проектно-инвестиционного финансирования.
«Соглашение с правительством Московской области позволит нам запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые приведут к росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья. Это будет способствовать повышению уровня и качества жизни. Появятся новые рабочие места. Людям и бизнесу в режиме нон-стоп будут доступны высокотехнологичные продукты и сервисы», – сказал Греф.
Глава Сбера добавил, что достижение технологического суверенитета – одна из важнейших задач, определяющих вектор развития государственной политики.

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