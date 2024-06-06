Смехов считает, что спектакль «Финист - Ясный Сокол» не оправдывает терроризм

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Показания в суде по делу режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* дал актер Вениамин Смехов. Артист считает, что спектакль «Финист - Ясный Сокол» не является оправданием терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
«Оправдания (терроризма) там нет никаким образом. И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждает о такой беде как сочувствие террористам и врагам нашего отечества», – сказал Смехов в рамках допроса в качестве свидетеля по инициативе защиты.
Слушание по делу Беркович и Петрийчук началось 20 мая Вторым Западным окружным военным судом. Подсудимые не признали свою вину.
Спектакль «Финист - Ясный сокол» рассказывает про женщин, знакомившихся в интернете с исламистами радикального толка.
*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ.
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