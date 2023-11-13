Умерла старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа

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В возрасте 86 лет скончалась старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри. Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что женщины не стало в её квартире в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.
Источники, проинформировавшие газету о случившемся, не раскрыли причину смерти старшей сестры Трампа.
Мэриэнн Трамп Барри до 2019 года занимала пост федеральной судьи в Нью-Джерси. Трамп часто прислушивался к мнению и советам старшей сестры. Однако в один момент их отношения испортились из-за того, что их племянница Мэри Трамп опубликовала аудиозаписи, на которых слышно как сестра негативно высказывалась о бывшем президенте США.
Напомним, что в 2020 году Трамп потерял младшего брата Роберта, а в 2022 году скончалась его первая жена Ивана.
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Источники, проинформировавшие газету о случившемся, не раскрыли причину смерти старшей сестры Трампа.
Напомним, что в 2020 году Трамп потерял младшего брата Роберта, а в 2022 году скончалась его первая жена Ивана.
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