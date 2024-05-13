Врач Асеева рассказала, для кого солнце представляет смертельную опасность

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Ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
«На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой. При этом длительное пребывание как на солнце, так и на морозе может быть фактором риска развития хронической системной красной волчанки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Асеева.
Она рекомендовала пациентам с кожными проявлениями не посещать солярии и всячески где бы то ни было избегать палящего солнца, а также пользоваться кремами с SPF от 50%.
Ранее врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.
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