СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже

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Моряк ВМС США Брайс Педичини, находящийся на службе на эсминце USS Higgins в Японии, стал объектом обвинения в шпионаже и передаче информации иностранному лицу, сообщает USNI News.
«Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправомерном обращении с секретными документами и информацией», — приводит издание портал цитату из уведомления об обвинении.Согласно документам, ему инкриминируется передача секретной информации представителю неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также утаивание от начальства сведений о контактах с иностранными лицами.
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Артем Кузьмин