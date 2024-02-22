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СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже

USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже
22 февраля 2024, 04:05
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

Моряк ВМС США Брайс Педичини, находящийся на службе на эсминце USS Higgins в Японии, стал объектом обвинения в шпионаже и передаче информации иностранному лицу, сообщает USNI News.
«Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправомерном обращении с секретными документами и информацией», — приводит издание портал цитату из уведомления об обвинении.
Согласно документам, ему инкриминируется передача секретной информации представителю неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также утаивание от начальства сведений о контактах с иностранными лицами.


Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

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#сша
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#путин
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В Лондоне состоялось заседание суда по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа
Independent: в Лондоне прошли судебные слушания по экстрадиции Ассанжа
22 февраля 2024, 05:22

Фото: iStock/Studio Images

В Лондоне прошли слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но решение пока не принято, сообщает The Independent.
20 и 21 февраля в Высоком суде правосудия в Лондоне прошли слушания по апелляции. Ассанжу, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы.

В публикации говорится, что одной из возможностей предотвратить экстрадицию Ассанжа в США является обращение в Европейский суд по правам человека. При этом, согласно материалу, судья примет решение по итогам конференции позднее.

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#суд
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#наказание
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Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года
АСТ: новая книга Дарьи Дугиной выйдет в августе 2024 года
22 февраля 2024, 05:20

Фото: iStock/morgan23

Новая книга «Русский фронтир» политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной будет выпущена в августе 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы АСТ.
В субботу Дугина посмертно была удостоена специальной премии Евразийского философского конгресса. Ее мать Наталия Мелентьева сообщила о планах издания еще одной книги на основе работ и выступлений философа.

В соответствии с сообщением издательства, новая книга «Русский фронтир» готовится к выпуску редакционной группой «АиД» издательства АСТ, и включает в себя геополитические очерки о начале СВО, основанные на материалах лекций, статей и интервью Дугиной.

Напомним, что в серии «Мысли о Родине» издательства АСТ в 2023 году были опубликованы книги Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца» — ее дневники и очерки, а также «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления» — сборник лекций и выступлений, представляющих основы философской системы автора.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждала, что за этим стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.

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#сво
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Байден назвал климатические изменения наиболее серьезной угрозой человечеству
Байден: климатические изменения – основная угроза существованию человечества
22 февраля 2024, 04:57

Фото: iStock/piyaset

Президент США Джо Байден считает, что наиболее серьезной угрозой для выживания человечества является не ядерное оружие, а изменение климата. Об этом президент заявил в рамках предвыборного мероприятия в Калифорнии, передает ТАСС.
«Климат представляет собой последнюю экзистенциальную угрозу», – заявил Байден, слова которого цитируют журналисты пресс-пула Белого дома.

По словам американского лидера, несмотря на напряженные отношения с Российской Федераций и другими странами, Соединенные Штаты всегда должны быть обеспокоены ядерным конфликтом.

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#сша
#президент
#джозеф байден
#климат
#экология
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В Госдуме упомянули требующие пересмотра международные соглашения
Депутат Госдумы Чепа: России требуется пересмотр ряда международных соглашений
22 февраля 2024, 04:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый заместитель председателя комитета Государственный Думы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Россия должна внести изменения в ряд международных договоров. Об этом он высказался интервью изданию «Лента.ру».
«Есть определенные соглашения, подписанные, например, с Финляндией, которые, на мой взгляд, следует пересматривать. Мы постепенно к этому идем и знаем, что многие соглашения уже либо денонсированы, либо отложены. Это большие соглашения касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах. Поэтому этот процесс будет идти», – сказал Чепа.

По мнению депутата, неожиданное прекращение действия соглашений было бы более эффективным для Запада.

«Но хочется поговорить и о транспортных переходах России — Финляндии, и о Сахалине», — перечислил он, добавив, что в случае попыток кражи активов «работа ускорится».

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#сша
#военные
#соглашение
#госдума
#россия
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Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой
22 февраля 2024, 04:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Том Круз завершил отношения с Эльсиной, дочерью бывшего депутата Госдумы России Рината Хайрова, пишет газета Sun.
«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, а потом столкнуться в лифте», — отметил источник, цитируемый изданием.
Тем не менее, несмотря на разрыв, актер выразил желание сохранить с Эльсиной дружеские отношения, отмечается издания.

Эльсина Хайрова, родившаяся в Казани, занималась карьерой в модельном бизнесе, позируя для известных брендов. Ее отец, Ринат Хайров, ранее занимал должность депутата Госдумы России от Татарстана.

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#секс
#актёр
#отец
#отношения
#чат
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В США автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокое обращение с детьми
В США автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокость к детям
22 февраля 2024, 04:12

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Американку Руби Франке, которая вела блог о материнстве и воспитании детей, приговорили к 60 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми, пишет The Guardian.
Об истязании детей стало известно после того, как 12-летний сын блогерши вылез из окна, чтобы попросить у соседки еды и воды. После ареста женщины ее дети рассказали, что родители морили их голодом, избивали и унижали.

42-летняя Франке призналась в совершении преступления. После этого ее YouTubе-канал с 2,3 млн подписчиков был удален.

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В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
В Венесуэле 15 человек погибли и 11 ранены при обрушении шахты
22 февраля 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

При обрушении нелегальной открытой шахты в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек, еще 11 пострадали, сообщил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.
Речь о шахте "Булья Лока" в штате Боливар.

Спасательные работы продолжаются. В них лично участвует губернатор Анхель Маркано. Для вывоза пострадавших задействованы два вертолета.

Судя по кадрам, распространенным в соцсетях, в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета Хорди Асиньегас заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Мадуро, в свою очередь, назвал эту информацию непроверенной. По его словам, мэр сделал это заявление «в состоянии отчаяния».

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В Турции заявили, что Россия возглавляет борьбу за мировую справедливость
DikGAZETE: РФ – лидер в борьбе за справедливость в мире
22 февраля 2024, 03:33

Фото: iStock/rarrarorro

Турецкое издание dikGAZETE назвало Россию лидером борьбы за справедливость в мире. Оно отметило, что попытки западных стран изолировать Россию с помощью санкций не увенчались успехом.
«Россия сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок, несмотря на десятилетие всевозможных попыток изолировать ее политически, экономически», – говорится в тексте выпуска.

Газета пишет, что географические размеры России не позволяют изолировать ее, так как она расположена на двух континентах. По словам автора статьи, Москва имеет дипломатические отношения с 191 страной мира и поддерживает дружеские отношения с большинством из них.

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#россия
#турция
#мнение
#политика
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Лавров обратил внимание на «остервенение» Запада из-за интервью Путина Карлсону
Лавров: Запад с «остервенением» принял интервью Владимира Путина Такера Карлсону
22 февраля 2024, 02:58

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе с «остервенением» воспринимают то, что президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. С таким заявлением он выступил на министерской встрече G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.
Дипломат акцентировал внимание на двойных стандартах Запада и его готовности принести дипломатию в жертву конфронтациям, «гибридным войнам» и стремлению нанести стратегическое поражение своим соперникам.

Министр заявил, что Запад подрывает «базовые устои» и что «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление». По его словам, в настоящее время попираются такие правовые нормы, как «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела» и право народов на самоопределение.

Западные страны стремятся замаскировать свое стремление к суверенитету красивыми лозунгами, указал Лавров. Также он добавил, что Запад делит мир на «цветущий сад» и «джунгли», продвигая «узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы» вместо построения «архитектуры», ориентированной на ООН.

«По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – заключил глава российской дипломатии.

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