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СМИ написали, сколько стоит отдохнуть в Сочи вдвоем осенью

РИА Новости: осенний отдых в Сочи на двоих стоит 30 тысяч рублей
Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

В первой половине осени сочинский курорт остается наиболее популярным направлением для пляжного отдыха среди клиентов турагентств — его выбирает каждый пятый турист. Об этом 26 августа пишет РИА Новости.



Отмечается, что в бархатный сезон загруженность олимпийской столицы значительно ниже, чем в летние месяцы, а температура воды в Черном море до середины октября держится на комфортном уровне — около 20 градусов тепла. Стоимость недельного размещения на двоих в номере категории «трешка» с завтраками стартует от 30 тысяч рублей.

Цены на путевки по системе «все включено» начинаются от 63 тысяч рублей. При этом транспортные расходы в стоимость проживания не включаются и оплачиваются отдельно.

Помимо классического отдыха, высоким спросом пользуются санаторно-курортные программы. Как уточнили в компании, десятидневный курс в трехзвездочной здравнице с трехразовым питанием и лечебными процедурами обойдется семейной паре минимум в 111 тысяч рублей.

Никита Кротов

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