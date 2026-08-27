СМИ написали, сколько стоит отдохнуть в Сочи вдвоем осенью

27 августа 2026, 16:11

РИА Новости: осенний отдых в Сочи на двоих стоит 30 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

В первой половине осени сочинский курорт остается наиболее популярным направлением для пляжного отдыха среди клиентов турагентств — его выбирает каждый пятый турист. Об этом 26 августа пишет РИА Новости.