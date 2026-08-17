«Скраб запрещен»: Россиянам рассказали, как безопасно убрать шелушение на коже после отпуска

17 августа 2026, 13:55

Косметолог Сирмайс: безопасно убрать шелушение на коже можно гоммажами

Фото: Istock/triocean

Отпуск позади, а вместе с ним — море, солнце и долгожданный загар. Однако вместо бархатистой кожи многие возвращаются с досадным «сюрпризом»: неприятным шелушением, которое сводит на нет все эстетические удовольствия от отдыха. В этом случае многие активно прибегают с скрабам, однако зачастую это заканчивается еще большим раздражением на теле. Можно ли вернуть коже гладкость без вреда для защитного барьера?





Кандидат медицинских наук, врач первой категории, дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» сообщила, что не очень положительно относится к скрабам, а советует использовать энзимные пудры, однако тоже не очень часто.





«После отпуска при шелушении можно использовать скраб. Если однократно, то ничего, конечно же, не случится. Но сейчас есть более бережные соединения с очень мелкими частичками — например, эксфолианты или гоммажи», — отметила она.

«Также не стоит забывать про руки и губы, которые тоже крайне подвержены сухости, и их необходимо увлажнять», — заключила Сирмайс.