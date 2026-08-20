Американским военным разрешили уйти в отпуск из-за выхода игры GTA VI
Армия США внедрила необычный стимул для удержания кадров: в одном из батальонов Джорджии военнослужащим предлагают четыре дополнительных выходных в период релиза GTA VI.
Как выяснило издание «Осторожно, новости», чтобы получить отпуск, солдат должен заключить новый контракт сроком от двух до шести лет. Даты отдыха ориентировочно совпадут с выходом игры GTA VI, который намечен на 19 ноября.
Сейчас программа доступна лишь в батальоне 3‑й пехотной дивизии. Из порядка 130 военнослужащих, имеющих право на бонус, уже 20 человек согласились продлить службу. В военном ведомстве пояснили, что цель инициативы — создать привлекательную и нестандартную систему поощрений, которая будет действительно интересна личному составу.
GTA VI — продолжение культовой серии, предыдущая часть которой вышла в 2013 году. В новой игре действие будет происходить в вымышленном аналоге Майами, а центральным персонажем впервые в истории франшизы станет женщина.
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