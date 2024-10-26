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Сны о покойниках и гадания на желания: Как отмечают Велесову ночь, ритуалы и обряды

26 октября 2024, 08:00
Фото: iStock/автор

Фото: iStock/автор

Велесова ночь, основанная на древнеславянских традициях, считается самой мистической ночью в году. С вечера 31 октября до утра 1 ноября рекомендуется не выходить на улицу, так как в это время стирается граница между мирами живых и мертвых, злые духи могут свободно бродить.
В отличие от Хэллоуина, который широко празднуется на Западе, в России этот день посвящен памяти предков. Славяне собирались в семейном кругу, гадали и проводили ритуалы, чтобы установить связь с умершими, получить их поддержку и защититься от злых духов.

Какие древние ритуалы сохранились до наших дней, а также как они могут помочь нам — в материале «Радио 1».



История

Западный Хэллоуин объединил языческие и христианские традиции. В то же время русский аналог этого праздника постепенно исчез после Крещения Руси. Изначально Велесова ночь символизировала переход от светлого времени года, которое олицетворяли весна, лето и начало осени, к холодному зимнему периоду.

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Велесова Ночь: Славянская Мифология и Три Мира

Историю Велесовой ночи необходимо искать в славянской мифологии. Наши предки верили, что мир состоит из трех частей.

  • Яви (мир в котором живут люди);
  • Прави (пространства, населенные светлыми богами, которыми правил всемогущий Белобог, защитник счастья и удачи);
  • Нави (мира тьмы, населенный злыми духами, которые подвластны Чернобогу, приносящему людям горе и неудачи).
Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября Белобог передал колесо судьбы Чернобогу. В это время темные сущности вырывались из мира тьмы, создавая козни людям.

На защите между Явью и Навью стоял Велес — покровитель плодородия и сельского хозяйства, который мог совладать с силами света и тьмы. Он был одним из самых почитаемых славянских богов. Велес обладал секретными знаниями и мог менять законы мироздания.

В эту мистическую ночь граница между мирами становилась тонкой, позволяя духам посещать мир живых, а людям — отправляться в загробный.

Фото: iStock/banjongseal324

Велесова ночь: Традиции и обряды древних славян

Славяне испытывали большой страх перед встречей с мертвецами в Велесову ночь, полагая, что они посещают каждый перекресток. Поэтому после захода солнца люди старались не покидать свои дома и избегали общения.

Если кому-то все же приходилось выходить, они надевали старую одежду, чтобы замаскироваться под нечисть. В таком виде темные силы могли принять их за своих и не причинить вреда. При встрече с незнакомцем славяне быстро проходили мимо, так как заводить новые знакомства в эту ночь считалось плохой приметой.

Помимо этого, предки верили, что в потустороннюю ночь даже на знакомых дорогах легко можно сбиться с пути и заблудиться.

Большинство славян проводили Велесову ночь в кругу родных и близких. Перед праздником тщательно убирали в доме, особенно мыли углы солью, чтобы изгнать нечистую силу.

Избу украшали свечами и гроздьями рябины, так как это дерево считалось способным защитить от негативного влияния потусторонних сил. Ветки с ягодами раскладывали у порога и на подоконниках.

Доброй традицией было разведение костра перед домом, поскольку огонь, по верованиям, отпугивал злых духов и оберегал хозяев от бед.

Фото: iStock/JonNaust

Славяне также перепрыгивали через пламя, что помогало очиститься от отрицательной энергии.

Считалось, что в Велесову ночь умершие родственники приходят проверить, как живут их близкие. Во время ужина на стол ставили лишние столовые приборы для «гостей» из загробного мира. Кроме того, нельзя было громко разговаривать и смеяться, чтобы не разозлить предков.

Не забывали и о домовом — покровителе дома. Ему оставляли угощения в виде сладостей, хлеба и молока у порога, произнося добрые слова, приглашая его к застолью. Утром остатки угощений выливали на землю за порог или скармливали птицам.

Гадания на желания и судьбу

Велесова ночь — это особое время, когда славяне собирались для гаданий и предсказаний. Считалось, что в эту ночь граница между мирами становится тоньше, и духи предков могут помочь в раскрытии тайн будущего. Некоторые древние традиции сохранились до сих пор.

1. Гадание на исполнение желаний: Возьмите спелое яблоко, загадайте желание и положите его под подушку на ночь. Утром съешьте, очищая от кожуры — чем длиннее лента, тем дольше будете жить.

2. Гадание на будущее: Зажгите свечи и смотрите на пламя. Образы, которые вы увидите, могут предсказать грядущие события.

3. Гадание на верность супруга: Проденьте красную шерстяную нитку через обручальное кольцо партнера. Если кольцо начнет раскачиваться, брак под угрозой.

4. Гадание на поиск нового друга: Перед сном выпейте стакан холодной воды, наденьте пижаму наизнанку и произнесите: «Чур меня от знакомства дурного. Дай Бог мне друга хорошего».

5. Гадание на деньги: Поговорите с умершими родственниками о своих финансовых трудностях перед сном. Если предок приснится, значит, помощь скоро придет.

Что нельзя делать в Велесову ночь 31 октября

В Велесову ночь существует множество суеверий, связанных с границей между мирами. Вот что не стоит делать в этот мистический период:

  • Не выходите из дома с заката до рассвета — лучше провести время с семьей;
  • Не отправляйтесь в дальние поездки — это может привести к встрече с потусторонними сущностями;
  • Не давайте деньги в долг — это может привлечь финансовые проблемы;
  • Не заводите новые знакомства — они могут привлечь злые силы;
  • Не принимайте незнакомцев — это может вызвать нежелательное внимание;
  • Не ругайтесь — негативные эмоции могут привести к неудачам и проблемам со здоровьем;
  • Не гасите свечи — хотя бы одна должна оставаться зажженной для защиты;
  • Не оставайтесь без сна — если не можете уснуть, не смотрите в окно.

Что можно делать в Велесову ночь 31 октября

  • Проведите вечер дома с близкими, избегая шумных мероприятий;
  • Подумайте о прошедшем годе и проанализируйте события;
  • Вспомните умерших родных за семейным ужином, чтобы почувствовать связь с ними;
  • Приготовьте угощения с любовью, чтобы привлечь благосклонность домового и заложить гармонию в доме на год вперёд.

Приметы

Если вам приснится умерший родственник, это считается добрым знаком. Такой сон может символизировать поддержку и защиту с их стороны.

Если 1 ноября во дворе вашего дома вы встретили белую собаку, это предвещает, что вскоре у вас появятся новые друзья. Белая собака ассоциируется с верностью и дружбой.

Если 31 октября снег не выпал, значит, зима не спешит приходить, и нас ждёт более тёплая погода.

Если в Велесову ночь на небе виден бледный месяц, это может означать, что вскоре начнётся снег или дождь. Бледный месяц часто связывают с изменчивостью погоды и предвестием осадков.

Велесова ночь и Хэллоуин: В чем разница?

Велесова ночь — это славянский праздник, восходящий к языческим верованиям, а Хэллоуин, в свою очередь, имеет кельтские корни и восходит к празднику Самайн, который отмечался в древней Ирландии. Этот праздник символизировал окончание сбора урожая и начало зимы.

Велесова ночь включает в себя множество ритуалов, связанных с гаданиями и общением с духами предков, а Хэллоуин известен своими яркими и развлекательными традициями.

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В эту ночь люди наряжаются в костюмы, часто пугающие или смешные, и ходят по домам с просьбой о сладостях

Несмотря на то, что у Велесовой ночи и Хэллоуина есть общие черты, такие как обращение к миру духов и мотивы, связанные со смертью, эти праздники отражают различные культурные традиции с особыми смыслами и ритуалами.

Велесова ночь возвращает нас к истокам славянских верований и обрядов, а Хэллоуин представляет собой современный праздник с акцентом на ужас и веселье.

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#церковь
В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за вейпа
РЕН ТВ: в Петербурге подросток попал в реанимацию и-за вейпа
26 октября 2024, 05:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию из-за курения электронной сигареты, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Утверждается, что состояние подростка тяжелое, он был госпитализирован. Юноша, получивший ингаляционное отравление, потерял сознание после курения электронной сигареты.

Ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело по факту отравления школьницы. Предварительные анализы показали, что она получила опасное для жизни отравление неизвестным веществом. Силовики изъяли окурки сигарет и вейп с жидкостью, их передали экспертам.

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#вейпы
#сигареты
#госпитализация
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Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье
26 октября 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) России Игорю Долгих предъявлено обвинение в краже денежных средств или иного имущества, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов.
Отмечается, что до этого чиновника обвиняли в получении взяток.

«Долгих И.С. задержан 16 ноября 2022 года, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, а 2 апреля 2024 года предъявлено новое обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ», – утверждается в материалах.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего замглавы администрации Центрального округа города Олега Касаткина к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки.

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#курская область
#взятка
#суд
#уголовное дело
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День Иверской иконы Божией Матери 26 октября: Почему нельзя открывать окна и пить алкоголь
26 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Sergei Dolgov

9 октября православная церковь празднует день Иверской иконы Божией Матери. Этот образ является одним из наиболее почитаемых среди верующих в России и во всем мире.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 26 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Иверская икона Божией Матери — история

Иверская икона Божьей Матери была написана апостолом Лукой, который, по преданию, был первым художником христианства. Сейчас икона находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Она также известна под названиями Привратница или Вратарница. Говорят, что однажды её бросили в море, чтобы спасти от тех, кто оскорблял святыню. Затем монахи нашли икону и пытались внести её в монастырь, но каждый раз икона чудесным образом оказывалась над воротами. После нескольких попыток они решили оставить её там, где она находилась. С тех пор икона осталась на своем месте у входа в монастырь.

Фото: iStock/LegART

Традиции

В этот день на Руси было принято посещать жарко растопленную баню с настоями из лечебных трав. Считалось, что в такой бане можно излечить больных, если их хорошо пропарить.

У верующих существовала традиция обращаться к Иверской иконе с различными прошениями. Известно много случаев, когда люди исцелились от болезней и нашли выход из сложных ситуаций, помолившись перед этой иконой.

Что можно делать 26 октября 2024


Генеральная уборка:
Провести уборку в доме и во дворе, особое внимание уделив чистке полов и ванной комнаты.

Возможна перестановка мебели или добавление нового декора в помещение для привлечения удачи.

Отпустить обиды:
Идеальный день для прощения прошлых обид и врагов, которые желали вам зла.

Освободиться от накопленных негативных эмоций, которые могут привести к болезням.

Посещение сауны или бани:
Провести время в сауне или бане для обновления внешности и очищения от накопившегося негатива.

Что нельзя делать 26 октября 2024


Тратить много денег:
Не стоит тратить деньги на новую мебель или бытовую технику, лучше отложить эти покупки на более благоприятное время, так как новые вещи могут быть недолговечными или бракованными.

Одеваться не по погоде:
В этот день следует носить только теплую одежду, чтобы избежать простуды, закрывая все части тела.

Открывать окна:
Окна в доме не открывали, так как считали, что это может привлечь злого духа, способного забрать здоровье домочадцев.

Разговаривать с незнакомцами:
Избегайте разговоров с незнакомыми людьми, так как они могут обмануть или украсть у вас деньги.

Употреблять алкоголь:
Не рекомендуется употреблять алкоголь, так как высшие силы могут наказать непослушных финансовыми проблемами.

Фото: iStock/VadimZakirov

Приметы на погоду

  • Если петух неожиданно начал кукарекать вечером, это предвещает резкую смену погоды;
  • Облака, быстро движущиеся с юга, указывают на ветер и ухудшение погоды;
  • Восход солнца из-за туч предсказывает перемену погоды;
  • Красные облака свидетельствуют о грядущем дожде.

Именины 26 октября 2024

Именины 26 октября отмечают обладатели таких имен, как Злата, Антон, Никита, Яков.

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#статьи
#приметы
#церковь
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Суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене
Московский суд арестовал Конфоркину за госизмену
25 октября 2024, 22:55

Фото: iStock/ zoka74

25 октября суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения об аресте гражданки Конфоркиной по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Мещанский районный суд города Москвы взял под арест гражданку Конфоркину, которая обвиняется в государственной измене, сообщают «Риа Новости». Слушание ​по её делу состоялось 25 октября, а 27 арест уже вступит в законную силу.

Личность женщины, суть уголовного дела и предмет правонарушения не разглашаются из соображений секретности. По статье 275 уголовного кодекса РФ (выдача государственной тайны иностранному государству, шпионаж, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России) гражданке Конфоркиной может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Ранее жителя Севастополя — 47-летнего Игоря Копылова — осудили на 14 лет исправительной колонии строгого режима и выписали ему штраф в 400 тысяч рублей за государственную измену.

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Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз
25 октября 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Московской области более 1,3 раз воспользовались социальным чат-ботом в Telegram. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Современный сервис помогает жителям всего в несколько кликов узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы данные об изменении законов, индексации выплат и новых мерах поддержки были доступны. Жители региона уже воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья» более 1,3 раз», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
С помощью чат-бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, материнском капитале, рассчитать региональные льготы. Электронный помощник также позволит узнать размер пособия и получить ссылки для подачи заявлений.

Социальный чат-бот доступен по ссылке.

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Территорию у Барского пруда в Щёлкове открыли после благоустройства
25 октября 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Щёлкове завершился второй этап благоустройства общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территория прилегает к усадьбе Гребнево. На территории установлены рекреационные площадки, малые архитектурные формы, освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроены зоны для тихого и активного семейного отдыха», – рассказали в министерстве.
Помимо этого, были проложены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение.

Как отметили в министерстве, работы прошли по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
#московская область
#пруд
#щёлково
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В 5,5 тыс. подъездов Подмосковья с начала года отремонтировали пол
25 октября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

С начала года в Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали полы и лестницы в 5,5 тыс. подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Со временем в результате активной эксплуатации, воздействия влаги или механических повреждений на полах в помещениях общего пользования возникают трещины и сколы. Также может наблюдаться отсутствие отдельных плиток. Управляющие организации обязаны поддерживать полы в чистоте и устранять повреждения», – рассказали в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что при обнаружении повреждений полов в подъездах жильцы могут обратиться в свою управляющую организацию, а также в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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Скончался экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Иванов
Умер экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов
25 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/ TheaDesign

Бывший глава комитета по телекоммуникациям Александр Иванов скончался.
«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд «Ветераны связи» и фонд «Братское сердце» с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — проинформировал журнал «Вестник связи».

Трагичную новость сообщил журнал «Вестник связи», подтвердивший кончину Александра Иванова и выразивший свои соболезнования.

«Он был нам добрым другом. Память о нём останется в наших сердцах навечно», — говорится в журнале.

Госкомитет по телекоммуникациям — предшественник министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На данный момент глава комитета — Максут Шадаев.

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РПЦ разрешит отпевать детей-суицидников из «групп смерти»
РПЦ позволит отпевать детей, ставших жертвами «групп смерти»
25 октября 2024, 21:22

Фото: iStock/ laimdota

Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать.
«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребёнка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — отмечается на сайте Московского патриархата.

По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».

При принятии решения о разрешении отпевания в подобных случаях будут рассматриваться результаты психолого-педагогической экспертизы и выводы правоохранительных органов, сообщает «РБК».

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