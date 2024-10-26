Сны о покойниках и гадания на желания: Как отмечают Велесову ночь, ритуалы и обряды

Велесова ночь, основанная на древнеславянских традициях, считается самой мистической ночью в году. С вечера 31 октября до утра 1 ноября рекомендуется не выходить на улицу, так как в это время стирается граница между мирами живых и мертвых, злые духи могут свободно бродить.