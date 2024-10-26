Сны о покойниках и гадания на желания: Как отмечают Велесову ночь, ритуалы и обряды

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Велесова ночь, основанная на древнеславянских традициях, считается самой мистической ночью в году. С вечера 31 октября до утра 1 ноября рекомендуется не выходить на улицу, так как в это время стирается граница между мирами живых и мертвых, злые духи могут свободно бродить.
В отличие от Хэллоуина, который широко празднуется на Западе, в России этот день посвящен памяти предков. Славяне собирались в семейном кругу, гадали и проводили ритуалы, чтобы установить связь с умершими, получить их поддержку и защититься от злых духов.
Какие древние ритуалы сохранились до наших дней, а также как они могут помочь нам — в материале «Радио 1».
В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября Белобог передал колесо судьбы Чернобогу. В это время темные сущности вырывались из мира тьмы, создавая козни людям.
На защите между Явью и Навью стоял Велес — покровитель плодородия и сельского хозяйства, который мог совладать с силами света и тьмы. Он был одним из самых почитаемых славянских богов. Велес обладал секретными знаниями и мог менять законы мироздания.
В эту мистическую ночь граница между мирами становилась тонкой, позволяя духам посещать мир живых, а людям — отправляться в загробный.
Если кому-то все же приходилось выходить, они надевали старую одежду, чтобы замаскироваться под нечисть. В таком виде темные силы могли принять их за своих и не причинить вреда. При встрече с незнакомцем славяне быстро проходили мимо, так как заводить новые знакомства в эту ночь считалось плохой приметой.
Помимо этого, предки верили, что в потустороннюю ночь даже на знакомых дорогах легко можно сбиться с пути и заблудиться.
Большинство славян проводили Велесову ночь в кругу родных и близких. Перед праздником тщательно убирали в доме, особенно мыли углы солью, чтобы изгнать нечистую силу.
Избу украшали свечами и гроздьями рябины, так как это дерево считалось способным защитить от негативного влияния потусторонних сил. Ветки с ягодами раскладывали у порога и на подоконниках.
Доброй традицией было разведение костра перед домом, поскольку огонь, по верованиям, отпугивал злых духов и оберегал хозяев от бед.
Славяне также перепрыгивали через пламя, что помогало очиститься от отрицательной энергии.
Считалось, что в Велесову ночь умершие родственники приходят проверить, как живут их близкие. Во время ужина на стол ставили лишние столовые приборы для «гостей» из загробного мира. Кроме того, нельзя было громко разговаривать и смеяться, чтобы не разозлить предков.
Не забывали и о домовом — покровителе дома. Ему оставляли угощения в виде сладостей, хлеба и молока у порога, произнося добрые слова, приглашая его к застолью. Утром остатки угощений выливали на землю за порог или скармливали птицам.
1. Гадание на исполнение желаний: Возьмите спелое яблоко, загадайте желание и положите его под подушку на ночь. Утром съешьте, очищая от кожуры — чем длиннее лента, тем дольше будете жить.
2. Гадание на будущее: Зажгите свечи и смотрите на пламя. Образы, которые вы увидите, могут предсказать грядущие события.
3. Гадание на верность супруга: Проденьте красную шерстяную нитку через обручальное кольцо партнера. Если кольцо начнет раскачиваться, брак под угрозой.
4. Гадание на поиск нового друга: Перед сном выпейте стакан холодной воды, наденьте пижаму наизнанку и произнесите: «Чур меня от знакомства дурного. Дай Бог мне друга хорошего».
5. Гадание на деньги: Поговорите с умершими родственниками о своих финансовых трудностях перед сном. Если предок приснится, значит, помощь скоро придет.
Если 1 ноября во дворе вашего дома вы встретили белую собаку, это предвещает, что вскоре у вас появятся новые друзья. Белая собака ассоциируется с верностью и дружбой.
Если 31 октября снег не выпал, значит, зима не спешит приходить, и нас ждёт более тёплая погода.
Если в Велесову ночь на небе виден бледный месяц, это может означать, что вскоре начнётся снег или дождь. Бледный месяц часто связывают с изменчивостью погоды и предвестием осадков.
Велесова ночь включает в себя множество ритуалов, связанных с гаданиями и общением с духами предков, а Хэллоуин известен своими яркими и развлекательными традициями.
В эту ночь люди наряжаются в костюмы, часто пугающие или смешные, и ходят по домам с просьбой о сладостях
Несмотря на то, что у Велесовой ночи и Хэллоуина есть общие черты, такие как обращение к миру духов и мотивы, связанные со смертью, эти праздники отражают различные культурные традиции с особыми смыслами и ритуалами.
Велесова ночь возвращает нас к истокам славянских верований и обрядов, а Хэллоуин представляет собой современный праздник с акцентом на ужас и веселье.
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Какие древние ритуалы сохранились до наших дней, а также как они могут помочь нам — в материале «Радио 1».
ИсторияЗападный Хэллоуин объединил языческие и христианские традиции. В то же время русский аналог этого праздника постепенно исчез после Крещения Руси. Изначально Велесова ночь символизировала переход от светлого времени года, которое олицетворяли весна, лето и начало осени, к холодному зимнему периоду.
Фото: iStock/Mkovalevskaya
Велесова Ночь: Славянская Мифология и Три МираИсторию Велесовой ночи необходимо искать в славянской мифологии. Наши предки верили, что мир состоит из трех частей.
- Яви (мир в котором живут люди);
- Прави (пространства, населенные светлыми богами, которыми правил всемогущий Белобог, защитник счастья и удачи);
- Нави (мира тьмы, населенный злыми духами, которые подвластны Чернобогу, приносящему людям горе и неудачи).
Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography
В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября Белобог передал колесо судьбы Чернобогу. В это время темные сущности вырывались из мира тьмы, создавая козни людям.
На защите между Явью и Навью стоял Велес — покровитель плодородия и сельского хозяйства, который мог совладать с силами света и тьмы. Он был одним из самых почитаемых славянских богов. Велес обладал секретными знаниями и мог менять законы мироздания.
В эту мистическую ночь граница между мирами становилась тонкой, позволяя духам посещать мир живых, а людям — отправляться в загробный.
Фото: iStock/banjongseal324
Велесова ночь: Традиции и обряды древних славянСлавяне испытывали большой страх перед встречей с мертвецами в Велесову ночь, полагая, что они посещают каждый перекресток. Поэтому после захода солнца люди старались не покидать свои дома и избегали общения.
Если кому-то все же приходилось выходить, они надевали старую одежду, чтобы замаскироваться под нечисть. В таком виде темные силы могли принять их за своих и не причинить вреда. При встрече с незнакомцем славяне быстро проходили мимо, так как заводить новые знакомства в эту ночь считалось плохой приметой.
Помимо этого, предки верили, что в потустороннюю ночь даже на знакомых дорогах легко можно сбиться с пути и заблудиться.
Большинство славян проводили Велесову ночь в кругу родных и близких. Перед праздником тщательно убирали в доме, особенно мыли углы солью, чтобы изгнать нечистую силу.
Избу украшали свечами и гроздьями рябины, так как это дерево считалось способным защитить от негативного влияния потусторонних сил. Ветки с ягодами раскладывали у порога и на подоконниках.
Доброй традицией было разведение костра перед домом, поскольку огонь, по верованиям, отпугивал злых духов и оберегал хозяев от бед.
Фото: iStock/JonNaust
Славяне также перепрыгивали через пламя, что помогало очиститься от отрицательной энергии.
Считалось, что в Велесову ночь умершие родственники приходят проверить, как живут их близкие. Во время ужина на стол ставили лишние столовые приборы для «гостей» из загробного мира. Кроме того, нельзя было громко разговаривать и смеяться, чтобы не разозлить предков.
Не забывали и о домовом — покровителе дома. Ему оставляли угощения в виде сладостей, хлеба и молока у порога, произнося добрые слова, приглашая его к застолью. Утром остатки угощений выливали на землю за порог или скармливали птицам.
Гадания на желания и судьбуВелесова ночь — это особое время, когда славяне собирались для гаданий и предсказаний. Считалось, что в эту ночь граница между мирами становится тоньше, и духи предков могут помочь в раскрытии тайн будущего. Некоторые древние традиции сохранились до сих пор.
1. Гадание на исполнение желаний: Возьмите спелое яблоко, загадайте желание и положите его под подушку на ночь. Утром съешьте, очищая от кожуры — чем длиннее лента, тем дольше будете жить.
2. Гадание на будущее: Зажгите свечи и смотрите на пламя. Образы, которые вы увидите, могут предсказать грядущие события.
3. Гадание на верность супруга: Проденьте красную шерстяную нитку через обручальное кольцо партнера. Если кольцо начнет раскачиваться, брак под угрозой.
4. Гадание на поиск нового друга: Перед сном выпейте стакан холодной воды, наденьте пижаму наизнанку и произнесите: «Чур меня от знакомства дурного. Дай Бог мне друга хорошего».
5. Гадание на деньги: Поговорите с умершими родственниками о своих финансовых трудностях перед сном. Если предок приснится, значит, помощь скоро придет.
Что нельзя делать в Велесову ночь 31 октябряВ Велесову ночь существует множество суеверий, связанных с границей между мирами. Вот что не стоит делать в этот мистический период:
- Не выходите из дома с заката до рассвета — лучше провести время с семьей;
- Не отправляйтесь в дальние поездки — это может привести к встрече с потусторонними сущностями;
- Не давайте деньги в долг — это может привлечь финансовые проблемы;
- Не заводите новые знакомства — они могут привлечь злые силы;
- Не принимайте незнакомцев — это может вызвать нежелательное внимание;
- Не ругайтесь — негативные эмоции могут привести к неудачам и проблемам со здоровьем;
- Не гасите свечи — хотя бы одна должна оставаться зажженной для защиты;
- Не оставайтесь без сна — если не можете уснуть, не смотрите в окно.
Что можно делать в Велесову ночь 31 октября
- Проведите вечер дома с близкими, избегая шумных мероприятий;
- Подумайте о прошедшем годе и проанализируйте события;
- Вспомните умерших родных за семейным ужином, чтобы почувствовать связь с ними;
- Приготовьте угощения с любовью, чтобы привлечь благосклонность домового и заложить гармонию в доме на год вперёд.
ПриметыЕсли вам приснится умерший родственник, это считается добрым знаком. Такой сон может символизировать поддержку и защиту с их стороны.
Если 1 ноября во дворе вашего дома вы встретили белую собаку, это предвещает, что вскоре у вас появятся новые друзья. Белая собака ассоциируется с верностью и дружбой.
Если 31 октября снег не выпал, значит, зима не спешит приходить, и нас ждёт более тёплая погода.
Если в Велесову ночь на небе виден бледный месяц, это может означать, что вскоре начнётся снег или дождь. Бледный месяц часто связывают с изменчивостью погоды и предвестием осадков.
Велесова ночь и Хэллоуин: В чем разница?Велесова ночь — это славянский праздник, восходящий к языческим верованиям, а Хэллоуин, в свою очередь, имеет кельтские корни и восходит к празднику Самайн, который отмечался в древней Ирландии. Этот праздник символизировал окончание сбора урожая и начало зимы.
Велесова ночь включает в себя множество ритуалов, связанных с гаданиями и общением с духами предков, а Хэллоуин известен своими яркими и развлекательными традициями.
Фото: iStock/evgenyatamanenko
В эту ночь люди наряжаются в костюмы, часто пугающие или смешные, и ходят по домам с просьбой о сладостях
Несмотря на то, что у Велесовой ночи и Хэллоуина есть общие черты, такие как обращение к миру духов и мотивы, связанные со смертью, эти праздники отражают различные культурные традиции с особыми смыслами и ритуалами.
Велесова ночь возвращает нас к истокам славянских верований и обрядов, а Хэллоуин представляет собой современный праздник с акцентом на ужас и веселье.
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Дарья Осипова