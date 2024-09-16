Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений

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Геополитический астролог Светлана Драган заявила, что в предстоящий коридор затмений, который начнётся 18 сентября и завершится 2 октября, лучше отказаться от принятий серьёзных жизненных решений.
«Как правило, в такие времена лучше не принимать решений, потому что это как будто идёт переключение из одной розетки в другую, и в этот момент просто может всё сбоить, и как будто бы вы можете просто вырубить пробки в этой жизни. Это небезопасно, все те вещи, которые произносятся в затмение, потом не отменить, и даже шуточные вещи могут реализовываться», — раскрыла в беседе с Pravda.Ru Драган.А экстрасенс Дарья Миронова предупредила, что во время затмений некоторые люди могут ощущать некоторые недомогания.
«Так как в этот день Луна закроет Нептун, но не с нашей стороны планеты, то будут заметны изменения в политике, экономике. Некоторые люди, которые не очень хорошо себя чувствуют или страдают от атмосферных изменений, могут заметить повышение артериального давления», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Миронова.
Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание.
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