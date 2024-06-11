Проклятия с Украины: Участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл, откуда ждать беды

В России выявляется все больше и больше случае, когда злоумышленники, прикинувшись экстрасенсами и магами, обманывают людей и забирают у них последние деньги. Одним из последних нашумевших случаев стало разоблачение ведьмы из Подмосковья — Алены Полынь, которая совершала свои махинации 25 лет.