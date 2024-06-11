Проклятия с Украины: Участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл, откуда ждать беды

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В России выявляется все больше и больше случае, когда злоумышленники, прикинувшись экстрасенсами и магами, обманывают людей и забирают у них последние деньги. Одним из последних нашумевших случаев стало разоблачение ведьмы из Подмосковья — Алены Полынь, которая совершала свои махинации 25 лет.
Участник «Битвы экстрасенсов», основатель глянцевого журнала о сверхъестественном и саморазвитии «TOP MAGIC» Никита Турчин в беседе с «Радио 1» сказал, что эзотерика во многих случаях работает в симбиозе с медициной, и объяснил, как проверить мага на реальность.
Никита Турчин добавил, что из-за общей мировой обозлённости, не знаешь, где тебя поджидает опасность.
По словам эзотерика, существуют конкретные признаки магических воздействий: постоянная череда неудач, длительная черная полоса, проблемы со здоровьем, отсутствие финансов, дома ломается техника друг за другом, резко появляются мелкие насекомые зимой (мухи, тараканы), резкая слабость, головокружение, хотя врачи говорят, что все в порядке.
Однако, много из вышеперечисленного, как сказал собеседник, является «игрой психосоматики».
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«Если экстрасенс говорит, что он вас вылечит от рака и других заболеваний, от него нужно бежать. Всегда есть проверенная медицина, к которой нужно прибегать, и только в симбиозе эзотерики с медициной можно вылечиться. Советую вам, если вы обращаетесь к экстрасенсу, прийти и ничего не рассказывать, пусть он сначала сам расскажет что-то про вас, про ваше прошлое, а вы уже сравните, попадает он в ваши факты жизни или нет. Можете взять фото какого-то своего друга или родственника, которого нет в соцсетях, чтобы про него рассказали, а вы опять же сравните», — объяснил участник «Битвы экстрасенсов».
Никита Турчин добавил, что из-за общей мировой обозлённости, не знаешь, где тебя поджидает опасность.
«Мы живем в таком мире обозленном. Я вижу, как со стороны Украины насылают проклятия, порчи, всякие гневные слова в комментариях пишут. И от этого становится жутко», — сказал собеседник.
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По словам эзотерика, существуют конкретные признаки магических воздействий: постоянная череда неудач, длительная черная полоса, проблемы со здоровьем, отсутствие финансов, дома ломается техника друг за другом, резко появляются мелкие насекомые зимой (мухи, тараканы), резкая слабость, головокружение, хотя врачи говорят, что все в порядке.
Однако, много из вышеперечисленного, как сказал собеседник, является «игрой психосоматики».
«Понятно, что часть из этого — психосоматика. Обращаться или не обращаться к специалисту? Это большой вопрос. Если вы можете устранить это сами с помощью медицинских методов, то попробуйте так. Если вам это не удается, то стоит обратиться за консультацией к специалисту. Может, у вас не порча, там же есть разные классификации: крадник, отток энергии — это же все разное», — сказал Никита Турчин.
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Анастасия Бондарева