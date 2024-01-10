Суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки»

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Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, деятельность клуба суд приостановил за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Оказалось, что на скандальном мероприятии Ивлеевой присутствовал больной инфекционным заболеванием. При этом штрафовать руководство заведения не стали.
Само мероприятие судом было признано пропагандой ЛГБТ*.
Ранее российское авторское общество подало в иск в Арбитражный суд Москвы на владельца клуба «Мутабор» из-за используемых музыкальных композиций. Отмечается, что с 2020 года владельцем клуба является ООО «Арт центр», которое и выступает ответчиком. В суде уточнили, что точная дата заседания ещё не назначена.
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Само мероприятие судом было признано пропагандой ЛГБТ*.
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Элина Позднякова