Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»

Фото: istockphoto/carloscastilla
Артистов Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала».
Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.
В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и ТНТ.
Ранее сообщалось, что Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой». Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.
Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн.
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«Государственный холдинг ВГТРК и окологосударственный «Первый канал» решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту», —сообщает «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой». Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.
Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн.
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Мария Фирсова