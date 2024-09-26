Собянин объявил о закрытии летнего сезона «Московского долголетия»

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В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 26 сентября в своем Telegram-канале.
«В этом году он длился целых четыре месяца благодаря теплому сентябрю. Москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды», — написал Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в августе в столице открылся экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат», Его гидами стали участники проекта «Московское долголетие», которые отучились в «Серебряном университете». Также за лето в Москве открыли 14 новых центров долголетия. Сейчас в столице для людей старшего возраста работают 134 таких центра.
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Лия Мурадьян