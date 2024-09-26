Столичный метрополитен готовится к зимнему сезону

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В Москве началась подготовка метрополитена к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные поездки пассажиров в городском транспорте. Московский метрополитен дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего», – приводит Агентство городских новостей «Москва» слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что все работы начинаются заранее, чтобы при наступлении холодов температура на станциях и в поездах оставалась комфортной.
по данным ведомства, каждую осень в московском метро устанавливаются порядка шести тысяч вестибюльных дверей. Также проверяется исправность воздушно-тепловых завес, которые установлены на входах и выходах.
Кроме того, уточняется, что при наступлении холодов тоннельная вентиляция и кондиционеры в поездах начнут работать на зимнем режиме.
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