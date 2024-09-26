В Москве в выходные пройдут бесплатные кардиотренировки – полный список площадок

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Жителей Москвы пригласили на бесплатные кардиотренировки по бегу, баскетболу, настольному теннису, фитроку и фитнес-боксу 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что спортивные мероприятия приурочены ко Всемирному дню сердца, который призван привлечь внимание людей к вопросам сохранения здоровья.
Занятия по фитроку объединяют в себе элементы танцевально и функциональной тренировок. 28 сентября они пройдут с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 19:00 до 20:00 в Культурном центре ЗИЛ. 29 сентября позаниматься можно с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 12:00 до 13:00 на Южном речном вокзале.
Также 29 сентября в 10:30 в рамках проекта «Мой спортивный район» будут проведены заключительные тренировки по фитроку на крышах районных центров «София», «Ангара», «Эльбрус» и «Рассвет».
Кроме того, москвичам предлагают поучаствовать в тренировке по фитнес-боксу. На занятии гости научатся выполнять удары ногами и руками по боксёрской груше в быстром темпе. Бесплатные тренировки будут доступны всем желающим 28 и 29 сентября с 11630 2:30 в студии Smstretching около станции метро «Тульская».
Занятия по бегу пройдут 29 сентября в 10:00 в спорткомплексе «Лужники», парках «Сокольники», «Северное Тушино» и 850-летия Москвы и по адресам улица Широкая, д. 30, и Зеленоград, корпус 904.
Помимо этого, москвичи смогут бесплатно поиграть в баскетбол и настольный теннис под руководством профессиональных тренеров. Занятие по баскетболу состоится 28 сентября в 19:00 по адресам: Северный Хапиловский сквер, ул. Фестивальная, д. 4, корп. 3 (парк Дружбы), ул. Большая Грузинская, д. 39; Большой Овчинниковский пер., д. 11; ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3; ул. Маршала Голованова, д. 4; ул. Зарайская, д. 51, корп. 2.
А занятия по настольному теннису состоятся в парках «Свиблово», «Кузьминки-Люблино», «Дубовая роща "Маяк"» и на стадионе «Авангард».
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Занятия по фитроку объединяют в себе элементы танцевально и функциональной тренировок. 28 сентября они пройдут с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 19:00 до 20:00 в Культурном центре ЗИЛ. 29 сентября позаниматься можно с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 12:00 до 13:00 на Южном речном вокзале.
Также 29 сентября в 10:30 в рамках проекта «Мой спортивный район» будут проведены заключительные тренировки по фитроку на крышах районных центров «София», «Ангара», «Эльбрус» и «Рассвет».
Кроме того, москвичам предлагают поучаствовать в тренировке по фитнес-боксу. На занятии гости научатся выполнять удары ногами и руками по боксёрской груше в быстром темпе. Бесплатные тренировки будут доступны всем желающим 28 и 29 сентября с 11630 2:30 в студии Smstretching около станции метро «Тульская».
Занятия по бегу пройдут 29 сентября в 10:00 в спорткомплексе «Лужники», парках «Сокольники», «Северное Тушино» и 850-летия Москвы и по адресам улица Широкая, д. 30, и Зеленоград, корпус 904.
Помимо этого, москвичи смогут бесплатно поиграть в баскетбол и настольный теннис под руководством профессиональных тренеров. Занятие по баскетболу состоится 28 сентября в 19:00 по адресам: Северный Хапиловский сквер, ул. Фестивальная, д. 4, корп. 3 (парк Дружбы), ул. Большая Грузинская, д. 39; Большой Овчинниковский пер., д. 11; ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3; ул. Маршала Голованова, д. 4; ул. Зарайская, д. 51, корп. 2.
А занятия по настольному теннису состоятся в парках «Свиблово», «Кузьминки-Люблино», «Дубовая роща "Маяк"» и на стадионе «Авангард».
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Анастасия Чинкова