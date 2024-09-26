В Москве в выходные пройдут бесплатные кардиотренировки – полный список площадок

«Работы будут проводиться на участке между станциями Дмитров и Каналстрой, а также между станциями Талдом и Савёлово. В частности, на перегоне Талдом — Савёлово технологические «окна» назначены на будние дни с 10:30 до 14:30 в период с 1 по 11 октября, а на перегоне Дмитров — Каналстрой — с 9:30 до 13:0 с 14 по 31 октября», — говорится в сообщении.

