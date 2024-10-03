Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты

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Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в следующем году. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки сообщает газета «Ведомости».
Уточняется, что повышение окладов на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, деятелей науки и соцработников. Судьям, работникам государственных учреждений, сотрудникам СК РФ и прокурорам поднимут заработные платы на 4,5%.
Согласно документу, индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, с 1 октября этого года проиндексировали зарплаты двум миллионам граждан РФ. Данная мера была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы.
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Согласно документу, индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, с 1 октября этого года проиндексировали зарплаты двум миллионам граждан РФ. Данная мера была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы.
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Екатерина Коршунова