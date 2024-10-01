Госдума: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

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В конце октября россияне будут работать шесть дней подряд. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Указанная шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходного дня 30 апреля. Таким образом, суббота, 2 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращенным. После завершения шестидневной недели россиян ждут два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября.
Также отмечается, что новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января, а в мае россиянам предстоит восемь нерабочих дней.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.
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Указанная шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходного дня 30 апреля. Таким образом, суббота, 2 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращенным. После завершения шестидневной недели россиян ждут два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября.
Также отмечается, что новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января, а в мае россиянам предстоит восемь нерабочих дней.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.
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Елена Перлова