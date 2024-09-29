Собянин рассказал о первом годе работы маршрута электросудов ЗИЛ – Печатники

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Во воскресенье, 29 сентября, исполнился год с момента запуска второго маршрута регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
За это время маршрут использовался около 420 тысяч раз, а суда ходили по нему свыше 20 тысяч раз.
По словам Собянина, речной маршрут, соединивший южные и юго-восточные районы, заметно экономит время пассажиров. Так, от Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте придётся ехать 35 минут, а на речном – всего 12 минут.
Мэр добавил, что электрические суда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта.
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По словам Собянина, речной маршрут, соединивший южные и юго-восточные районы, заметно экономит время пассажиров. Так, от Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте придётся ехать 35 минут, а на речном – всего 12 минут.
Мэр добавил, что электрические суда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта.
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Анастасия Чинкова