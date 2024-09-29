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Собянин рассказал о первом годе работы маршрута электросудов ЗИЛ – Печатники

29 сентября 2024, 20:10
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Во воскресенье, 29 сентября, исполнился год с момента запуска второго маршрута регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
За это время маршрут использовался около 420 тысяч раз, а суда ходили по нему свыше 20 тысяч раз.

По словам Собянина, речной маршрут, соединивший южные и юго-восточные районы, заметно экономит время пассажиров. Так, от Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте придётся ехать 35 минут, а на речном – всего 12 минут.



Мэр добавил, что электрические суда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта.

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«Производил задержание»: внук заковал бабушку в наручники деда
Baza: внук заковал бабушку в наручники деда во время игры
29 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/7713Photography

В Ульяновске внук во время игры с бабушкой заковал её в наручники деда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в минувшую субботу бабушка играла в восьмилетним внуком, по всей видимости, в арест преступника полицейским. Когда мальчик «производил задержание» бабушки, он заковал её в наручники, которые остались от покойного деда, раньше работавшего милиционером.

Ключей от них не оказалось, поэтому пенсионерке пришлось вызывать спасателей, которые успешно освободили руку женщины.

Перед уходом они посоветовали женщине получше спрятать семейную реликвию, чтобы таких инцидентов больше не происходило.

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Ветеран СВО и ещё девять человек попали в рабство к цыганам
29 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/Vladimir Fedorov

Цыгане удерживали в рабстве ветерана СВО и ещё девятерых человек, пишет aif.ru.
Волонтёр Движения против рабства «Альтернатива» Артём Гончаров сообщил, что на горячую линию организации поступил звонок от женщины, которая заявила о захвате в рабство её супруга. Она отметила, что в неволе его держат цыгане. Мужчине чудом удалось незаметно дозвониться до жены и сообщить ей адрес своего местонахождения – Тульская область, посёлок Ровно.

Движение обратилось в полицию, где им сказали, что хорошо знают это место и приезжают туда уже как на работу. Полицейские постоянно обнаруживают там людей, которые числятся пропавшими без вести.

Гончаров вместе с полицейскими направился по указанному адресу. Там действительно оказался пленённым муж обратившейся женщины, а вместе с ним ещё девять человек. В их числе был

По словам волонтёра, будущих рабов цыгане находили в Москве, предлагая им быстрый заработок. Говорили, что необходимо разгрузить машину с дынями и картофелем. Деньги мол заплатили бы сразу на руки. Предлагали от трех до пяти тысяч рублей. После этого согласившихся сажали в машину, мол ехать всего один поворот, но после увозили в Ровно.

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#тульская область
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#плен
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В РПЦ высказались против исключения теории Дарвина из школьной программы
Легойда: не следует исключать теорию эволюции Дарвина из школьной программы
29 сентября 2024, 19:18

Фото: iStock/dolgachov

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против исключения теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, острота проблемы в виде преподавания теории английского естествоиспытателя Дарвина была создана искусственно.

Вместо того, чтобы запрещать преподавание теории эволюции в российских школах Легойда предложил давать детям глубокое представление как о многообразии научного познания, так и различных способов познания, не все их которых в конечном итоге сводятся к науке.

Экс-премьер Чечни, экс-мэр Грозного Муслин Хучиев ранее предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из российских школьных учебников и образовательной программы в целом. Такое предложение положительно оценил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.

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СК проверит калининградскую школу из-за не знающих русский язык детей мигрантов
29 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/blinow61

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ситуации в калининградской школе, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что родители учащихся данной школы обеспокоены из-за происходящего. По их словам, в учебном заведении нарушен образовательный процесс из-за числа принятых для обучения детей мигрантов, не говорящих по-русски. При этом школьное руководство не принимает соответствующих мер.

Согласно данным ведомства, исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области поручено организовать проверку и представить доклад об этой ситуации.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики.

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В Москве откроют детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр»
Ефимов: в Печатниках откроют детсад по программе «1 рубль за квадратный метр»
29 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Инвестор откроет детский сад в столичном районе Печатники по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр». Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса города.
Аукцион по аренде здания площадью 326,8 квадратного метра прошёл в августе. После этого был заключён договор с победителем торгов. Чтобы перейти на льготные условия инвестор должен осуществить ремонт и выполнить иные условия программы. Затем он сможет перейти на ставку 326,8 рубля в год.

Договор был заключён с компанией «Лакон-Н». Он подписан на 49 лет и включает в себя, помимо прочего аренду порядка 0,6 гектара земли.

Московская программа «1 рубль за квадратный метр» для образовательных учреждений действует с 2013 года. Для получения льготы инвестору необходимо отремонтировать полученное в аренду здание и выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательного процесса.

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96 новых автобусов выйдут на столичные маршруты в ноябре
В ноябре автобусы коммерческих перевозчиков выйдут на 13 маршрутов
29 сентября 2024, 18:36

Фото: iStock/OlgaKorica

В ноябре 96 автобусов ЛиАЗ большого класса пополнят парк коммерческих перевозчиков, с которыми были перезаключены контракты. Данная информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что 96 новых автобусов выйдут на 13 столичных маршрутов.

Новые машины соответствуют самым высоким стандартам московского транспорта. Пассажиры смогут расплатиться за проезд всеми ныне существующими способами, в том числе с помощью льготных карт, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также новые автобусы оснащены яркими и чёткими медиаэкранами, маршрутными табло. В них имеются пандусы для маломобильных пассажиров, датчики поддержания комфортной температуры в салоне, разъёмы для зарядки устройств.

Кроме того, было проведено адаптивное освещение, которое меняет свою яркость в зависимости от времени суток.

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Булгаков просит выпустить его из СИЗО, ссылаясь на статус ветерана
29 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Rawf8

Экс-замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков требует от суда замены избранной меры пресечения в виде заключению под стражу на иную, которая не предполагает лишения свободы, сославшись на статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.
В материалах суда отмечается, что Булгаков награждён госнаградами, имеет благодарности. Он исключительно положительно характеризуется, имеет статус ветерана боевых действий, страдает несколькими заболеваниями, в связи с которыми нуждается в лечении.

Защита отмечается, что Булгаков не собирается скрываться, поэтому требует изменения меры пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.

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Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке
В США женщина выиграла в лотерею $500 тысяч благодаря отмененному отпуску
29 сентября 2024, 18:00

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Жительница США выиграла в лотерею 500 тысяч долларов (47,1 миллиона рублей) благодаря отмененной семейной поездке на выходных. Об этом пишет Michigan Lottery Connect.
Трейси Вербовски из городка Кавкаулин поделилась, что долго собиралась отправиться в поездку с семьей, однако этим планам не суждено было осуществиться. Вместо поездки семья отправилась в ресторан.

После ужина девушка вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы забрать выигрыш и приобрести новые. Вскоре Трейси стала проверять билеты и осознала, что разбогатела.

По ее словам, ни она, ни ее близкие долго не могли в это поверить. Жительница Соединенных Штатов решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.

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Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта
29 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Nastco

Голливудская актриса Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях актёра Брэда Питта по отношению к их детям. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Актриса обвинила Питта в том, что он ударил по лицу одного из их детей, а другого чуть не задушил. Сам актёр категорически отрицал эти обвинения.

Расследования этого инцидента продолжались с 2016 года. Однако сейчас Джоли приняла решение об отзыве иска.

Ранее издание писало, что на бракоразводном процессе с Питтом Джоли заработала 100 миллионов долларов. В этой сумме алименты, подарки детям и выручка от продажи доли в винодельне Chateau Miraval French. Этот виноградник пара купила в 2008 году за 60 миллионов долларов. Благодаря вложениям его стоимость удалось увеличить в три раза.

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