96 новых автобусов выйдут на столичные маршруты в ноябре

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В ноябре 96 автобусов ЛиАЗ большого класса пополнят парк коммерческих перевозчиков, с которыми были перезаключены контракты. Данная информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что 96 новых автобусов выйдут на 13 столичных маршрутов.
Новые машины соответствуют самым высоким стандартам московского транспорта. Пассажиры смогут расплатиться за проезд всеми ныне существующими способами, в том числе с помощью льготных карт, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Также новые автобусы оснащены яркими и чёткими медиаэкранами, маршрутными табло. В них имеются пандусы для маломобильных пассажиров, датчики поддержания комфортной температуры в салоне, разъёмы для зарядки устройств.
Кроме того, было проведено адаптивное освещение, которое меняет свою яркость в зависимости от времени суток.
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Новые машины соответствуют самым высоким стандартам московского транспорта. Пассажиры смогут расплатиться за проезд всеми ныне существующими способами, в том числе с помощью льготных карт, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Также новые автобусы оснащены яркими и чёткими медиаэкранами, маршрутными табло. В них имеются пандусы для маломобильных пассажиров, датчики поддержания комфортной температуры в салоне, разъёмы для зарядки устройств.
Кроме того, было проведено адаптивное освещение, которое меняет свою яркость в зависимости от времени суток.
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Анастасия Чинкова