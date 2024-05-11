Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов

Фото: Официальный сайт Кремля
Новая верфь для строительства электросудов в московском районе Нагатинский Затон начнет работу ближе к концу 2024 года, сообщи мэр столицы Сергей Собянину, передает Агентство «Москва».
Верфь расположена на улице Судостроительная, напротив Южного речного вокзала. Она займет площадь более 23 000 квадратных метров и будет производить около 20 электроходов в год. Питание верфи будет осуществляться за счет солнечных батарей.
По словам Собянина, решение о строительстве верфи обусловлено высоким спросом.
Он добавил, что завод удовлетворит спрос на регулярные суда на Москве-реке и позволит в будущем заменить все суда на ней. Собянин также выразил надежду, что суда, произведенные на верфи, будут востребованы и на других российских реках и водоемах.
В июне 2023 года президент России Владимир Путин вместе с Собяниным торжественно открыл первый в столице речной электротрамвай.
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По словам Собянина, решение о строительстве верфи обусловлено высоким спросом.
«Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров», – заявил мэр.
Он добавил, что завод удовлетворит спрос на регулярные суда на Москве-реке и позволит в будущем заменить все суда на ней. Собянин также выразил надежду, что суда, произведенные на верфи, будут востребованы и на других российских реках и водоемах.
В июне 2023 года президент России Владимир Путин вместе с Собяниным торжественно открыл первый в столице речной электротрамвай.
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Александр Климов