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Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов

Собянин: верфь для строительства электроходов откроется ближе к концу 2024 года
11 мая 2024, 23:27
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Новая верфь для строительства электросудов в московском районе Нагатинский Затон начнет работу ближе к концу 2024 года, сообщи мэр столицы Сергей Собянину, передает ​Агентство «Москва».
Верфь расположена на улице Судостроительная, напротив Южного речного вокзала. Она займет площадь более 23 000 квадратных метров и будет производить около 20 электроходов в год. Питание верфи будет осуществляться за счет солнечных батарей.

По словам Собянина, решение о строительстве верфи обусловлено высоким спросом.



«Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров», – заявил мэр.

Он добавил, что завод удовлетворит спрос на регулярные суда на Москве-реке и позволит в будущем заменить все суда на ней. Собянин также выразил надежду, что суда, произведенные на верфи, будут востребованы и на других российских реках и водоемах.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин вместе с Собяниным торжественно открыл первый в столице речной электротрамвай.

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#сергей собянин
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#москва-река
#владимир путин
На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов
На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов и направлять в ТЦК
11 мая 2024, 23:03

Фото: iStock/BrianAJackson

На Украине владельцев автобусов начали задерживать и отправлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил мужчина в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Страна».
«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК (. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — сказал автор видеоролика.

Насмешливо поблагодарив президента Владимира Зеленского, он заявил, что мужчины будут «плакать», когда украинский лидер уйдет с поста.

Ранее сообщалось, что житель Сумской области пришел в военкомат и попал в реанимацию после прохождения медицинского обследования. Признанный здоровым, мужчина, несмотря на болезнь, был тайно отправлен в Харьков, где он попал в реанимацию.

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#водители
#армия
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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках предстоящей ночью
В ночь на воскресенье в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса
11 мая 2024, 20:45

Фото: iStock/Dragi52

В ночь на воскресенье 12 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предстоящей ночью заморозки будут локальными. Так, в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от плюс одного до плюс трёх градусов. А вот на территории Новой Москвы и Московской области местами столбики термометров опустятся до значений в минус один градус.

По словам Леуса, вероятнее всего наибольшие заморозки придутся на северные и восточные части области.

Ранее синоптики сообщали, что холодные воздушные массы, которые идут от Северного Ледовитого океана не поспособствуют повышению температуры воздуха в Москве в ближайшее время.

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#подмосковье
#заморозки
#жители
#погода
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В Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах
11 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/PeopleImages

В центре Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что масштабная проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона была запланирована грузинской оппозицией.

Гражданские активисты собрались несколькими командами в четырёх локациях Тбилиси и двинулись в сторону площади Европы, где проведут акцию протеста.

По предварительным оценкам, этот митинг будет самым крупным по количеству участников за месяц проведения протестов в грузинской столице.

Напомним, что в настоящее время закон об иноагентах рассмотрен парламентом в двух чтениях. Финальное рассмотрение состоится на предстоящей неделе.

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#грузия
#протесты
#акции
#закон
#иностранный агент
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«Украли у американцев»: Минобороны Украины уличили в воровстве идеи видеоролика
МО Украины опубликовало видеоролик, скопированный с американской рекламы
11 мая 2024, 20:23

Фото: iStock/tuaindeed

Министерство обороны Украины два дня назад опубликовано мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы, выпущенной 10 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что американская реклама автомобиля Jeep была выпущена 10 лет назад для чемпионата Super Bowl. Но на Украине решили полностью скопировать идею и выпустить мотивационный ролик о семье и украинских военных.

На неожиданное совпадение обратили внимание пользователи сети, которые написали множество комментариев в социальных сетях Минобороны, где и был представлен ролик.

Подчеркнём, что в записях совпадают начальные титры с надписью «Мы ждём. Мы верим. Мы молимся», кадры с качелями, собакой, купающимся ребёнком, плачущей женщиной. Они воспроизведены практически идентично американской рекламе и выстроены в том же смысловом порядке.

В комментариях авторов ролика осудили за использование американской рекламы для выражения поддержки украинским военным.

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#украина
#сша
#видео
#кража
#реклама
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Школьников Подмосковья пригласили к участию в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»
В России стартует новый сезон проекта «Цифровой ликбез»
11 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/Ridofranz

Подмосковных школьников пригласили принять участие в уроке цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез».
С 6 мая по 28 июня на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы от компании «Авито». Темы видеороликов связаны с безопасным совершением покупок в интернете и правилами публикации объявлений, рассказали «Радио 1» в Минцифры России.

Благодаря просмотру этих видеороликов школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить общий уровень цифровой грамотности.

Отмечается, что контент проекта содержит методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс и внеурочную деятельность.

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#школьники
#цифровизация
#проект
#минцифры
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Земли и воды раскроются: Предсказание Распутина претворяется в жизнь
ФП назвало предсказание Распутина, которое сбывается прямо сейчас
11 мая 2024, 19:13

Фото: iStock/LesDaMore

Некоторые страшные предсказания Григория Распутина сбылись ещё в прошлом веке, а сейчас в жизнь претворяется ещё одно, об этом пишем агентство «Федерал Пресс».
Григорий Распутин точно предсказал как расстрел семьи Романовых, так и тот факт, что Санкт-Петербург накроет мрак, когда сменится его имя. Ясно провидец говорил и о блокаде Ленинграда.

Распутин предупреждал о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки. Он точно увидел и атомную аварию на Чернобыльской АЭС.

В настоящий момент сбывается ещё одно страшное предсказание Распутина — о природных катаклизмах. Он утверждал, что землетрясения участятся. Земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег.

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#предсказание
#санкт-петербург
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Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле
Певицу Аллу Пугачеву признали в Израиле на официальном уровне
11 мая 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева, которая проживает уже более двух лет в Израиле вместе со своим супругом и детьми, стала членом израильского общества. Об этом пишет ТАСС.
За последнее время примадонна неоднократно заявляла о своем счастье в новой для себя стране. Посол Израиля в России Симона Гальперин ранее подтвердила, что Пугачева и иные артисты успешно интегрировались в израильское общество.

По словам Гальперин, Израиль рад этому факту.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации.

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#израиль
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#счастье
#посол
#рф
#алла пугачёва
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Ну и бомба: петербуржский интеллигент пошутил и сорвал вылет самолёта
Мужчина сделал комплимент и чуть не сорвал рейс Санкт-Петербург – Калининград
11 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/Nadezhda1906

Петербуржец, не умеющий делать комплименты, едва не сорвал вылет самолёта Санкт-Петербург – Калининград. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в самолёте, готовившемся ко взлёту в Пулково. 53-летний айтишник, интеллигент Николай К. заходил на борт, в то время как перед ним шла трёхлетняя девочка с мамой. В какой-то момент мужчина решил сделать комплимент и сказал: «ну и бомба ваша девочка, и портфель у неё отменный».

В этот момент оперативники подорвались и увели женщину с ребёнком на повторный досмотр, перепугав остальных пассажиров. После проверки выяснилось, что в рюкзаке находились только куклы и сладости.

Тогда полицейские решили проверить самого Николая. Он пытался убедить, что слово бомба означало весёлая, и никак не относилось к взрывному устройству. Но это не убедило оперативников, которые выписали мужчине административный штраф и не выпустили его в Калининград.

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#девочка
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#штраф
#бомба
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12 мая в Московской области ожидается II класс пожарной опасности
11 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/Gilitukha

В праздничные выходные на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«12 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Ногинском и Подольском лесничествах – I класс пожарной опасности», — уточнили представители комитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Правительство Московской области позаботилось о том, чтобы жители региона могли провести праздничные выходные комфортно и безопасности. Для этого в Подмосковье оборудовали множество мангальных зон, адреса которых можно найти на любом официальном правительственном онлайн-ресурсе.

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#комитет лесного хозяйства мо
#подмосковье
#пожары
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