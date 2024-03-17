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Собянин сообщил о финальной стадии работ на Троицкой линии метро

Мэр Москвы Собянин заявил, что на Троицкой линии метро идут финальные работы
17 марта 2024, 18:21
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работы на Троицкой линии метро находятся на заключительном этапе, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что станция «Тютчевская» почти готова к открытию.

«С открытием этой станции новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек», — отметил Собянин.

По его словам, на станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. В настоящее время проводится финальная отделка, установка инженерных систем и остекление вестибюля, отметил глава столицы.

Кроме того, Собянин сообщил, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.

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Атаковавший воинскую часть в Приднестровье дрон летел со стороны Одессы
17 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дрон-камикадзе, который атаковал воинскую часть в Приднестровье, прибыл из Одесской области Украины.
Эту информацию передает агентство Sputnik, ссылаясь на министерство государственной безопасности республики.

Согласно данным ведомства, беспилотный летательный аппарат приблизился с территории около «Клеверного моста», находящегося неподалеку от границы с Одесской областью Украины.

В результате атаки беспилотника на воинскую часть в Тирасполе произошел взрыв. Пострадавший вертолет Ми-8, стоявший на аэродроме, был уничтожен огнем.

Представители министерства государственной безопасности Приднестровья подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранительные органы, и возбуждено уголовное дело.

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Путин распорядился о бесплатном проезде для транспорта с гумпомощью в зону СВО
17 марта 2024, 18:33

Фото: iStock/Halfpoint

Президент России Владимир Путин дал поручение сделать проезд по платным дорогам бесплатным для транспорта, который осуществляет доставку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин поручил правительству России вместе с Министерством обороны, государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“» рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы, где проводится специальная военная операция.

Отмечается, что в случае необходимости правительство должно принять меры по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

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Москвичи нашли в спальне змею
Змею поймали в спальне жителей столичного района Северное Медведково
17 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Информацию об этом подтвердили 17 марта в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Жильцы многоэтажного дома на проезде Шокальского в районе Северное Медведково обратились к спасателям с неожиданной просьбой избавить их от змеи. Прибывшие сотрудники с помощью специального инструмента поместили змею в пластиковую коробку без вреда для нее.

Подробности о том, как пресмыкающееся попало в квартиру, пока не сообщаются.

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Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду
Певица Лолита заявила, что Пугачева подвинула российскую эстраду вперед
17 марта 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лолита Милявская раскрыла влияние исполнительницы Аллы Пугачевой на российскую эстраду в интервью YouTube-проекту «Повесточка».
«Она, как певица и актриса, является фундаментом современной эстрады. Она значительно продвинула нашу эстраду вперед», — подчеркнула Милявская.
По ее словам, Пугачева всегда была строга и давала ей замечания. Лолита также отметила, что без критики Примадонны она могла бы растечься «как лужа».

Кроме того, Милявская высказала мнение, что Пугачева не могла бы уничтожить карьеру кого-либо, как утверждают некоторые. По ее мнению, такие заявления являются «оправданием инфантилизма» людей.

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Семья Ширвиндта попросила отложить прощание с ним
Прощание с Ширвиндтом в Театре сатиры начнется 18 марта на час позже
17 марта 2024, 17:31

Фото: iStock/dragana991

Прощание с актером и режиссером Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Также сообщается, что по просьбе родственников умершего, церемония прощания перенесена с 12:00 и состоится на час позже.

Ширвиндт скончался 15 марта возрасте 89-ти лет.

Ранее сообщалось, что появились подробности о наследстве Александра Ширвиндта.

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Попытка отучить ребенка кусаться довели няню до полиции
Shot: В Москве няня укусила 4-летнего ребёнка
17 марта 2024, 16:58

Фото: istock / blinow61

Няня в Москве решила показать четырехлетнему ребенку, что кусаться нельзя, укусив его самого, пишет Telegram-канал Shot. Родители, обнаружившие синяк на руке малыша, были потрясены произошедшим.
Согласно сообщению, мальчика оставили дома с няней в возрасте 60 лет. При возвращении домой отец обнаружил следы на теле сына и узнал от няни, что ребенок кусал ее, поэтому она решила показать ему, как это больно, укусив его сама.

Медики выявили у мальчика ушиб предплечья и отпустили его домой. Полиция заинтересовалась необычными методами воспитания няни и приняла решение провести соответствующее расследование. Отец, возмущенный происходящим, подал заявление против женщины.

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#дома
#расследование
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Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом
Минобороны России: в небе над Белгородской областью сбиты семь украинских дронов
17 марта 2024, 16:07

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Министерстве обороны России заявили, что над Белгородской областью сбиты семь беспилотников Вооруженных сил Украины.
По их данным, беспилотники направлялись на территорию РФ для совершения террористических атак. Минобороны отметило, что это была очередная попытка киевского режима атаковать с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В связи с этими событиями в Белгородской области дважды объявляли сигнал ракетной опасности за сегодня, 17 марта.

Кроме того, сообщалось о попытках украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом, однако эти попытки были предотвращены.

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Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника
Российский школьник получил тяжкие повреждения из-за взрыва телефона в руках
17 марта 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com / Pinkypills

Мобильный телефон взорвался в руках школьника из Боровичей Новгородской области, сообщила «Комсомольская правда».
По словам представителя городской администрации, подросток получил серьезные травмы и был доставлен в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». Причиной травм стал взрыв устройства, который произошел во время сна мальчика.

В связи с этим в мэрии призвали россиян соблюдать меры предосторожности при использовании смартфонов и избегать их использования в ванных комнатах, а также отключать от сети в случае перегрева.

Ранее в Иркутской области произошел аналогичный случай, когда зарядное устройство от телефона взорвалось в руках школьницы, игравшей в онлайн-игру на своем устройстве. После взрыва девочка получила серьезные травмы.

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#девочка
#электросамокат
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В сфере услуг Подмосковья сегодня работают около 90 тыс. человек
17 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На предприятиях бытового обслуживания Московской области сегодня работают порядка 90 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«Ежегодно в третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тыс. человек», – рассказал Мурашов.
Он поздравил работников отрасли и поблагодарил их за ежедневный добросовестный труд.
«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», – отметил зампред.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, по итогам прошлого года на территории Московской области работают свыше 20 тыс. предприятий бытового обслуживания. Среди них – салоны красоты, парикмахерские, ателье, предприятия по ремонту и пошиву обуви, техобслуживанию, ремонту автотранспорта, бани, фотоателье и химчистки.

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