Собянин сообщил о финальной стадии работ на Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работы на Троицкой линии метро находятся на заключительном этапе, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что станция «Тютчевская» почти готова к открытию.
По его словам, на станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. В настоящее время проводится финальная отделка, установка инженерных систем и остекление вестибюля, отметил глава столицы.
Кроме того, Собянин сообщил, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.
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«С открытием этой станции новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек», — отметил Собянин.
Кроме того, Собянин сообщил, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.
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Артем Кузьмин