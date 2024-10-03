Мэр Собянин: в индустриальном парке «Руднево» открыли комплекс из 21 мастерской

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Больше 20 мастерских, а также лаборатории открыли в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Накануне проходило открытие колледжа операторов дронов.
«Практические занятия ведут наиболее компетентные и опытные мастера-педагоги и сотрудники работодателей-партнëров. Первыми практическую подготовку здесь пройдут студенты 15 столичных колледжей»,— прокомментировал градоначальник.Он добавил, что инновационная площадка располагает Центром профессиональных компетенций с актуальными программами. Кроме того, предусмотрен прогноз появления новых компетенций.
Перед этим президент Владимир Путин в «Руднево» отмечал, что беспилотники меняют принципы ведения боевых действий. Глава государства подчеркивал, что российские дроны достигают скорости до 700 км/ч.
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