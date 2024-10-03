Собянин: каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает свое дело

Фото: сайт Кремля
Более 16 тысяч москвичей прошли обучающую программу для начинающих предпринимателей за 7 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает собственное дело. Собянин отметил, что участники занимаются поиском идей, изучают основы маркетинга, а также прорабатывают различные юридические и финансовые вопросы.
В процессе обучения они получают обратную связь о своем бизнес-проекте и презентуют его в финале, добавил мэр Москвы. Уточняется, что получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса, узнать о мерах поддержки можно на портале «Малый бизнес Москвы».
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Екатерина Коршунова