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Собянин: каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает свое дело

03 октября 2024, 10:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Более 16 тысяч москвичей прошли обучающую программу для начинающих предпринимателей за 7 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.


По словам градоначальника, каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает собственное дело. Собянин отметил, что участники занимаются поиском идей, изучают основы маркетинга, а также прорабатывают различные юридические и финансовые вопросы.

В процессе обучения они получают обратную связь о своем бизнес-проекте и презентуют его в финале, добавил мэр Москвы. Уточняется, что получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса, узнать о мерах поддержки можно на портале «Малый бизнес Москвы».

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Жителей столицы пригласили посетить киновыходные в кинопарке «Москино»
03 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В кинопарке «Москино» 5 – 6 октября состоятся киновыходные. Это отличная возможность окунуться в мир киноискусства и попробовать свои силы в разных творческих направлениях. Об этом указано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Сообщается, что юные посетители «Москино» смогут насладиться анимационной спортивной программой, включающей полосу препятствий, перетягивание каната и викторину о мире животных. Также запланированы игры с парашютом и другие интересные активности.

Кроме того, посетители смогут увидеть выступление художника, который создаст любимые сюжеты с помощью песочной анимации. После этого всего состоится мастер-классе по рисованию на песке.

Для всей семьи будут организованы развлечения: можно будет сыграть в петанк, дженгу, большие уличные шахматы, а также посетить занятия по истории и уроки музыки.

В рамках киновыходных в кинопарке «Москино» также пройдут разнообразные концерты. Посетители смогут попробовать себя в роли актёра, участвуя в постановочных шоу.

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#шоу
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Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ
Фальков: изменения в перечень вступительных испытаний в вузы введут поэтапно
03 октября 2024, 10:56

Фото: iStock/SeventyFour

В РФ планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
Отмечается, что первая часть изменений вступит в силу в следующем году — она включает в себя направления подготовки. Вторая часть, которая подразумевает значительные новации, по словам министра, также начнет действовать в 2025 году.

Фальков подчеркнул, что документ об изменениях во вступительных испытаниях скорректируют с учетом замечаний, высказанных в процессе общественного обсуждения.

Напомним, 25 сентября текущего года стало известно, что в России захотели ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку.

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#минобрнауки
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Благоустройство причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» скоро завершится
03 октября 2024, 10:48

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве заканчиваются работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта «Кутузовский» и «Сити-Багратион». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
Он пояснил, что эти пристани находятся на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Планируется создать там удобные подходы к причалам и обустроить комфортное место для отдыха. При этом работы по благоустройству завершены уже на 95%. Полностью проект будет готов в октябре.

По словам Бирюкова, в ходе благоустройства была проложена кабельная канализация длиной свыше трех километров, благодаря чему удалось убрать воздушные линии электропередачи и связи, что улучшило визуальный облик и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций.

«Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П.И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров, в зеленой зоне около причала «Кутузовский» на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч «квадратов», — рассказал Бирюков.


В сквере имени П.И. Багратиона провели работы по обновлению тротуаров, установили новые уличные фонари, привели в порядок цветники и создали газон, а также установили скамейки-настилы.

Рядом с причалом «Кутузовский» была создана новая спортивная площадка. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является важной частью всех проектов по благоустройству столицы.

В процессе работ были сохранены все существующие зелёные насаждения. В настоящее время завершается создание газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.

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В Москве с 2 по 4 октября проходит IV Российский диагностический саммит
03 октября 2024, 10:47

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 2 по 4 октября 2024 года в Москве пройдёт IV Российский диагностический саммит в выставочном центре «Крокус Экспо». На мероприятии соберутся специалисты в области лабораторной, лучевой и ультразвуковой диагностики, чтобы обсудить актуальные вопросы, такие как цифровизация и междисциплинарное взаимодействие, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сотрудники централизованной клинико-диагностической лаборатории областного противотуберкулезного диспансера принимают активное участие на конгрессе не только как слушатели, но и как докладчики. В секции "Традиционные биомаркеры в новой жизни клинической лаборатории" докладчиком выступает наш специалист — Глафира Анохина», — сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
На саммите пройдут мастер-классы, дискуссии и образовательные программы и выставка новейших разработок от производителей и дистрибьюторов.

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В Клину снесли аварийный жилой дом
03 октября 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

«Общая площадь дома, расположенного по адресу: улице Левобережная, 16, составляла около 90 квадратных метров. Здание было построено в 1950 году. По результатам обследования дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а строение было решено снести», — говорится в сообщении.
Ликвидацию дома провели в третьем квартале текущего года. В настоящее время земельный участок полностью освобождён от здания и строительного мусора. На освободившейся территории администрация округа решила устроить газон.

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В «Суперлиге Подмосковья» участники почти достигли цели в преодолении 15 миллионов км
03 октября 2024, 10:33

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Региональный спортивный проект «Суперлига Подмосковья» приближается к своей цели — совместному преодолению 15 миллионов километров. На данный момент участники прошли уже 14 884 052 километра, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подсчёт включает все километры, пройденные во время свободных тренировок по шести циклическим видам спорта: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велосипедному спорту, плаванию и катанию на роликах. Такой результат любители спорта из Подмосковья достигли за 2,5 года — с апреля 2022 по октябрь 2024 года.

Среди лидеров по активности участия стали Можайский, Дмитровский и Каширский районы.

В спортивном проекте «Суперлига Подмосковья» участвуют более 20 тысяч человек, из которых 9360 женщин и 10 910 мужчин.

«Суперлига Подмосковья» была создана на основе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который стартовал весной 2022 года. С 1 декабря 2022 года участникам стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры.

Все достижения спортсменов фиксируются на портале проекта и учитываются при подсчёте преодолевшей дистанции.

«Суперлига Подмосковья» является одним из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. В рамках проекта проходят различные забеги, велозаезды и заплывы.

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Известному киллеру 90-х Лёше Солдату отказали в УДО
03 октября 2024, 10:27

Фото: iStock/OlFedv

Киллеру ореховской ОПГ Алексею Шерстобитову по прозвищу Леша Солдат отказали в условно досрочном освобождении. Он останется в колонии. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, спецкомиссия отказала Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок, в УДО. При этом неизвестно, с чем связано подобное решение, так как его документы засекречены после того, как Леша Солдат попал под госзащиту. Срок его заключения должен закончиться в 2029 году.

Кроме того, согласно сообщению, в колонию к Лёше Солдату приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и звал его на СВО, однако Шерстобитов отказался из-за проблем со здоровьем.

В настоящее время 57-летний Леша Солдат работает в храме при липецкой ИК-2. В свободное время он пишет патриотические произведения, посвящённые Донбассу и ВС РФ.

Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.

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В Химках завершается капремонт дома №3 на Московской улице
03 октября 2024, 10:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт дома №3 по Московской улице в Химках вступил в завершающую стадию, кровля и инженерные системы уже обновлены, сейчас рабочие ремонтируют фасад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фасаде используются штукатурные смеси по специальной сетке. После этого приступим к декоративному этапу. Это покраска стен в цвета, которые были выбраны заранее. Кроме того, будут на сто процентов восстановлены балконы, свесы и водосточная система», — рассказал начальник участка Павел Хадысов.
Он добавил, что при благоприятной погоде работы могут быть завершены в конце октября.

В администрации Химок отметили, что в текущем году в округе должны капитально отремонтировать 134 многоквартирных дома, работы по 55 объектам уже выполнены.

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В Московской области проходит конкурс «Наставничество»
03 октября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В рамках нового конкурса «Наставничество», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей», были подведены промежуточные итоги заявочной кампании. На сегодняшний день от жителей Московской области поступило 697 заявок на участие, а общее количество регистраций по всей стране уже превысило 15 000, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
У жителей региона еще есть возможность принять участие в проекте — регистрация продлится до 25 октября.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших наставников в разных сферах — производстве, образовании, социальной работе и общественной деятельности, а также в государственной и муниципальной службе. Его целью является не только укрепление института наставничества, но и создание условий для распространения успешных практик.

Участникам предлагаются два основных направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Можно зарегистрироваться в обоих направлениях, однако при этом необходимо выбрать одну из четырех номинаций в каждом:

  • наставничество в производственной сфере;
  • наставничество в образовательной сфере;
  • наставничество в социальной сфере и общественной деятельности;
  • наставничество в государственной и муниципальной службе.
Конкурс открыт для жителей Московской области в возрасте от 18 лет. Для регистрации необходимо зайти на сайт.

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