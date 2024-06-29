Сочные и вкусные: Классический рецепт приготовления домашних котлет

Фото: iStock/Tatiana Volgutova
Котлеты являются одним из самых любимых и привычных блюд нашего повседневного рациона. Сделать котлеты не очень сложно, но, чтобы они получились очень сочными, с хрустящей корочкой, такими, рецепт которых у вас будут спрашивать все родственники и знакомые, необходимо следовать этому простому рецепту.
О том, как сделать котлеты сочными и какие важные секреты необходимо знать для их приготовления, расскажет редакция «Радио 1».
Какие ингредиенты необходимы для котлет
На 4 порции понадобится:
Фарш мясной — 700 грамм;
Белый хлеб — 300 грамм;
Молоко — 1 стакан;
Лук — 3 средние шт.;
Панировочные сухари — 150 грамм;
Соль — по вкусу;
Специи сухие — по вкусу;
Растительное масло (для жарки) — 50 грамм.
Как приготовить котлеты на сковороде
1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Фарш можно использовать из любого мяса или смешать несколько видов. Выложите фарш в глубокую миску.
2. Лук очистите от шелухи и промойте в холодной воде. Разрежьте лук на несколько частей так, чтобы они с легкостью прошли в мясорубку. Пропустите очищенный лук через мясорубку и добавьте его в миску к фаршу.
3. Белый хлеб залейте молоком и оставьте его пропитываться. Затем отожмите хлеб от молока и тоже пропустите через мясорубку.
4. Добавьте измельченный хлеб в миску к фаршу. Добавьте соль и специи по вкусу. Всю массу хорошо перемешайте. Масса должна стать однородной.
5. Готовую котлетную массу отбейте. Для этого поднимайте немного массы и кидайте в чашу. Котлетная масса не должна быть слишком жидкой, при отбивании она станет более однородной и вязкой. Эта нехитрая процедура сделает готовые котлеты мягкими и нежными, при этом они будут достаточно плотными, чтобы не разваливаться при жарке.
6. В отдельную тарелку насыпьте немного панировочных сухарей. Руками возьмите немного котлетной массы, сформируйте котлету и обваляйте её в панировочных сухарях.
7. В антипригарную сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте её до горячего состояния. Выложите сформированные котлеты и обжаривайте их на среднем огне 2-3 минуты до золотистого цвета.
8. Затем котлеты переверните и обжарьте также с другой стороны. Готовые котлеты снимите со сковороды. Подавайте их с любым гарниром. Приятного аппетита!
Несколько важных секретов для приготовления отличных котлет
- Проще сделать котлеты из фарша, приготовленного в магазине. Однако гораздо более эффективно сделать фарш самостоятельно, тем более что с появлением в нашей жизни электрических мясорубок это стало не так трудозатратно.
- Стандартный фарш для котлет состоит из 60% говядины и 40% свинины.
- Не полагайтесь на свое чувство времени, лучше ставить таймер, иначе можно забыть про котлеты под крышкой и пережарить их. Даже если засекаете время, можно легко запутаться и забыть, сколько времени было, когда вы перевернули котлеты.
- Перед тем как выложить котлеты на сковороду, ее нужно хорошо разогреть, а потом налить масла и еще прогреть, чтобы масло тоже было горячим.
Читайте также:
Рассыпчатый плов на сковороде: как приготовить и какие нужны ингредиенты
Идеально для жаркого лета: Классический рецепт окрошки за 30 минут
Шеф-повар раскрыл самый редкий рецепт салата с кабачками
Екатерина Коршунова