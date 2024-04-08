Солнечное затмение в Овне: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 апреля

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В понедельник 8 апреля состоится Солнечное затмение в Овне. И закончится коридор затмений, который начался 25 марта.
В этот день и в течение недели надо преодолевать трудности настойчиво и последовательно. Активные действия и напористое поведение, желательно чередовать с терпением. Надо уметь выждать подходящий момент, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Хорошо отпустить прошлое и радоваться настоящему. Важно прислушаться к себе и найти время для самопознания и самосовершенствования. Для того, чтобы воплотить в жизнь новые начинания, важно понять себя и свои желания. Также нужно избегать капризов и эгоистичного поведения. В общении необходимо проявить приветливость и понимание. Лучше считаться с партнёрами и с деловыми, и в личном общении.
В вопросах любви, с одной стороны, желательно вести себя энергично и страстно. Восхищаться друг другом. Спонтанность, романтика и энтузиазм приветствуются. С другой стороны — надо брать ответственность друг за друга и серьёзно друг к другу относиться. Страстность и романтичность, но при этом ответственность — потребуется именно такой баланс.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
У Овна появляется выносливость и смелость. Он будет находчивым и в тоже время осмотрительным и осторожным.
Тельцу нужно быть тактичным в деловой сфере. В любви важно открыто выражать свои чувства и демонстрировать свои лучше качества.
Близнецам надо проявить свои творческие способности. Поможет терпение и усердие.
Рака ждёт удача. Он станет счастливее. У него будет много поводов для радости.
Для Льва важно общаться с близкими людьми. Они его поддержат и подарят много теплых и приятных эмоций.
Деве надо пользоваться моментом и внимательно присмотреться к открывающимся новым возможностям.
Весы будут испытывать интенсивные чувства. На этой неделе очень важна сфера любви.
Скорпиону желательно соизмерить свои планы на будущее с реальным положением дел. Ему важно беречь свою репутацию и авторитет.
Стрельцу надо контролировать свои чувства и не допускать капризность. Ему нужно обязательно встретиться с любимыми людьми и отдохнуть.
Козерогу важно быть среди единомышленников и друзей. Полезно обмениваться мнением и идеями.
Водолею надо проявить инициативу и активность. Он сможет себя творчески выразить и открыть в себе новый талант.
Рыбы благодаря свой воле и решительности придут к успеху. Они накопили много сил и энергии.
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Хорошо отпустить прошлое и радоваться настоящему. Важно прислушаться к себе и найти время для самопознания и самосовершенствования. Для того, чтобы воплотить в жизнь новые начинания, важно понять себя и свои желания. Также нужно избегать капризов и эгоистичного поведения. В общении необходимо проявить приветливость и понимание. Лучше считаться с партнёрами и с деловыми, и в личном общении.
В вопросах любви, с одной стороны, желательно вести себя энергично и страстно. Восхищаться друг другом. Спонтанность, романтика и энтузиазм приветствуются. С другой стороны — надо брать ответственность друг за друга и серьёзно друг к другу относиться. Страстность и романтичность, но при этом ответственность — потребуется именно такой баланс.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
У Овна появляется выносливость и смелость. Он будет находчивым и в тоже время осмотрительным и осторожным.
Тельцу нужно быть тактичным в деловой сфере. В любви важно открыто выражать свои чувства и демонстрировать свои лучше качества.
Близнецам надо проявить свои творческие способности. Поможет терпение и усердие.
Рака ждёт удача. Он станет счастливее. У него будет много поводов для радости.
Для Льва важно общаться с близкими людьми. Они его поддержат и подарят много теплых и приятных эмоций.
Деве надо пользоваться моментом и внимательно присмотреться к открывающимся новым возможностям.
Весы будут испытывать интенсивные чувства. На этой неделе очень важна сфера любви.
Скорпиону желательно соизмерить свои планы на будущее с реальным положением дел. Ему важно беречь свою репутацию и авторитет.
Стрельцу надо контролировать свои чувства и не допускать капризность. Ему нужно обязательно встретиться с любимыми людьми и отдохнуть.
Козерогу важно быть среди единомышленников и друзей. Полезно обмениваться мнением и идеями.
Водолею надо проявить инициативу и активность. Он сможет себя творчески выразить и открыть в себе новый талант.
Рыбы благодаря свой воле и решительности придут к успеху. Они накопили много сил и энергии.
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Анастасия Чинкова